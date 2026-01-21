 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Villaguay

Un fallecido y cuatro heridos tras triple choque: la identidad de la víctima

Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay. Elonce confirmó la identidad de la víctima.

21 de Enero de 2026
Un violento choque entre una moto y dos autos dejó como saldo una persona fallecida y cuatro heridos, algunos de gravedad. El hecho ocurrió durante la noche en Villaguay. Elonce confirmó la identidad de la víctima.

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un grave siniestro vial ocurrido este martes por la noche, alrededor de las 23.40, en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida de Villaguay. Por causas que se tratan de establecer, se produjo una colisión que involucró a tres vehículos.

 

De acuerdo a la información brindada por la Jefatura Departamental Villaguay, en el hecho estuvieron involucrados una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un automóvil Fiat Mobi. A raíz del violento impacto, varios de los ocupantes debieron ser trasladados de urgencia al hospital local.

Personas lesionadas

Como consecuencia del choque, los ocupantes de la motocicleta, un hombre de 25 años y una joven de 17, resultaron con lesiones. En tanto, del Renault 12 fueron trasladados un hombre de 74 años y dos mujeres de 66 años.

 

Posteriormente, desde el centro de salud se informó que el joven de 25 años sufrió lesiones de carácter grave, mientras que la menor de 17 años presentó lesiones de consideración. Las dos mujeres de 66 años registraron heridas de distinta gravedad, y una de ellas debió ser derivada a un centro de mayor complejidad debido a su cobertura médica.

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de unos de los ocupantes del Renault 12. Elonce confirmó que se trató de Roque Elesio Garay, de 74 años de edad.

 

Según los primeros datos recabados en el lugar del hecho, uno de los vehículos habría circulado a alta velocidad, circunstancia que forma parte de la investigación judicial en curso.

Medidas judiciales

Intervino la Fiscalía en turno, que dispuso las actuaciones de rigor, el secuestro de los vehículos involucrados y la realización de test de alcoholemia. Asimismo, se ordenó la detención del conductor del Fiat Mobi, un hombre de 27 años, quien quedó alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como homicidio culposo.

En el lugar trabajaron efectivos de la Jefatura Departamental, personal de Asuntos Judiciales, Policía Científica, Bomberos Voluntarios, unidades del Comando Radioeléctrico y mecánico policial.

Temas:

Bomberos Voluntarios Villaguay
