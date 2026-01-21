“Una persecución” habría desencadenado el triple choque en el que murió un hombre

La investigación por el triple choque fatal ocurrido en la noche del 20 de enero sumó en las últimas horas un dato clave: “una persecución habría sido el desencadenante del violento siniestro vial” que dejó como saldo un hombre fallecido y al menos cuatro personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.40 en la intersección de calles Pedro Goyena y Almeida de Villaguay, donde colisionaron una motocicleta, un automóvil Renault 12 y un auto Fiat Mobi. Como consecuencia del impacto, los ocupantes de los vehículos fueron trasladados de urgencia al hospital local.

Un fallecido y cuatro heridos tras un triple choque

Una persecución habría desencadenado el accidente

Al respecto. el comisario Cristian Reisenauer indicó a Elonce que “aparentemente el choque se habría originado a partir de una persecución entre dos rodados”.

Según explicó, se investiga si el automóvil Fiat Mobi perseguía a la motocicleta que circulaba por calle Almeida, mientras que el Renault 12 transitaba por la otra arteria. “De acuerdo a las primeras pericias, el Fiat Mobi habría alcanzado y colisionado a la moto, y posteriormente ambos impactaron contra el Renault 12”, precisó.

El comisario aclaró que no se trató de un siniestro común y remarcó que tanto la motocicleta como el Fiat Mobi se desplazaban a alta velocidad al momento del impacto.

Fuga y vínculo amoroso entre dos jóvenes

Otro de los datos incorporados a la causa fue la conducta posterior del conductor del Fiat Mobi. Reisenauer señaló que, tras el choque, el automovilista se dio a la fuga del lugar. “Se retiró hacia el hospital y luego, cuando fue localizado, volvió a fugarse”, detalló.

Además, indicó que se investiga “un posible vínculo entre la adolescente de 17 años que viajaba en la motocicleta y el conductor del Fiat Mobi, el joven de 27 años”, lo que habría motivado la persecución.

Víctima fatal y estado de los heridos

Como se informó previamente, el siniestro dejó como saldo un fallecido y cuatro heridos. Los ocupantes de la motocicleta, un joven de 25 años y una adolescente de 17, resultaron lesionados. En tanto, del Renault 12 fueron trasladados un hombre de 74 años y dos mujeres de 66 años.

Horas más tarde, se confirmó el fallecimiento de uno de los ocupantes del Renault 12. Elonce pudo confirmar que se trató de Roque Elesio Garay, de 74 años de edad , quien murió tras sufrir un paro cardiaco.

Este medio confirmó que el conductor de la motocicleta sufrió lesiones de carácter grave, con fractura de cadera y tibia. La adolescente presentó lesiones de consideración, mientras que las dos mujeres de 66 años registraron heridas de distinta gravedad, una de ellas con derivación a un centro de mayor complejidad.