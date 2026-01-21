 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales En Concordia

Tras una denuncia por amenazas, secuestraron un arma réplica y drogas

Tras una denuncia por amenazas, la Justicia ordenó allanamientos que permitieron secuestrar una réplica de arma de fuego, municiones y marihuana en Concordia. El procedimiento fue realizado por personal policial y quedó bajo conocimiento del fiscal interviniente.

21 de Enero de 2026
Tras una denuncia por amenazas, secuestraron un arma réplica y drogas
Tras una denuncia por amenazas, secuestraron un arma réplica y drogas

Tras una denuncia por amenazas, la Justicia ordenó allanamientos que permitieron secuestrar una réplica de arma de fuego, municiones y marihuana en Concordia. El procedimiento fue realizado por personal policial y quedó bajo conocimiento del fiscal interviniente.

Una investigación judicial por amenazas derivó en la realización de allanamientos que finalizaron con resultados positivos, al secuestrarse una réplica de arma de fuego y estupefacientes. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías y ejecutados por personal policial en el marco de una causa iniciada días atrás.

 

Según se informó oficialmente, el hecho se originó el 18 de enero, cuando una mujer radicó una denuncia tras haber recibido amenazas por parte de un hombre. A partir de esa presentación, se iniciaron tareas investigativas destinadas a reunir elementos de interés para la causa.

Tras una denuncia por amenazas, secuestraron un arma r&eacute;plica y drogas
Tras una denuncia por amenazas, secuestraron un arma réplica y drogas

Las diligencias permitieron sustentar el pedido de órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías local. Los procedimientos se concretaron alrededor de las 20 horas, con intervención de efectivos de Comisaría Tercera, en distintos domicilios.

 

Resultados del operativo

Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de una réplica de pistola tipo 9 milímetros, a gas comprimido, junto con su cargador, municiones y cilindros de gas. Además, durante el operativo se halló marihuana.

Ante el hallazgo de estupefacientes, se dio inmediata intervención a la División de Drogas Peligrosas, que continuó con las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Todo lo actuado fue puesto en conocimiento del fiscal interviniente, el doctor Arias, quien quedó a cargo de la continuidad de la causa y de las medidas judiciales posteriores.

Temas:

Drogas Estupefacientes drogas peligrosas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso