Tras una denuncia por amenazas, secuestraron un arma réplica y drogas

Tras una denuncia por amenazas, la Justicia ordenó allanamientos que permitieron secuestrar una réplica de arma de fuego, municiones y marihuana en Concordia. El procedimiento fue realizado por personal policial y quedó bajo conocimiento del fiscal interviniente.
Una investigación judicial por amenazas derivó en la realización de allanamientos que finalizaron con resultados positivos, al secuestrarse una réplica de arma de fuego y estupefacientes. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías y ejecutados por personal policial en el marco de una causa iniciada días atrás.
Según se informó oficialmente, el hecho se originó el 18 de enero, cuando una mujer radicó una denuncia tras haber recibido amenazas por parte de un hombre. A partir de esa presentación, se iniciaron tareas investigativas destinadas a reunir elementos de interés para la causa.
Las diligencias permitieron sustentar el pedido de órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías local. Los procedimientos se concretaron alrededor de las 20 horas, con intervención de efectivos de Comisaría Tercera, en distintos domicilios.
Resultados del operativo
Como resultado de los allanamientos, se logró el secuestro de una réplica de pistola tipo 9 milímetros, a gas comprimido, junto con su cargador, municiones y cilindros de gas. Además, durante el operativo se halló marihuana.
Ante el hallazgo de estupefacientes, se dio inmediata intervención a la División de Drogas Peligrosas, que continuó con las actuaciones correspondientes conforme a la normativa vigente.
Todo lo actuado fue puesto en conocimiento del fiscal interviniente, el doctor Arias, quien quedó a cargo de la continuidad de la causa y de las medidas judiciales posteriores.