UPCN inauguró una muestra fotográfica sobre la historia del peronismo femenino en Entre Ríos

UPCN inauguró una muestra fotográfica titulada “60 años en 60 imágenes” en el Museo Hogar Escuela Eva Perón de Paraná. La actividad se realiza en el marco del Mes de la Mujer y tiene como objetivo recuperar parte de la historia del movimiento femenino en la provincia.

La exposición reúne imágenes que narran el proceso de creación del Partido Peronista Femenino en Entre Ríos durante el período comprendido entre 1949 y 1955. A través de ese material se busca reflejar el trabajo territorial que realizaron las delegadas en distintas localidades entrerrianas y el rol que tuvieron en la organización política de la época.

La muestra fue inaugurada este lunes y permanecerá abierta al público durante un mes en el espacio cultural del museo.

Fotografías inéditas del movimiento femenino

La secretaria de Organización de UPCN, Noelia Bertín, explicó que el material forma parte de una muestra itinerante que el sindicato conserva desde hace varios años y que en esta oportunidad llegó al museo en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

“Jimena se contactó con el sindicato porque ya había visto la muestra, que es una muestra itinerante que tiene UPCN hace más de cinco años. Con la idea de realizar actividades durante el Mes de la Mujer nos propuso exhibir parte de este material en el museo”, señaló.

Imágenes que se pueden observar en la muestra. Foto: Elonce.

La dirigente sindical indicó que las fotografías permiten reconstruir el trabajo de las primeras delegadas que impulsaron la organización del Partido Peronista Femenino en el territorio entrerriano.

“Aquí se pueden ver imágenes de las primeras delegadas y censistas que construyeron el Partido Peronista en Entre Ríos. Hay fotografías de distintos puntos de la provincia que reflejan lo que sucedía en esa época”, explicó Bertín.

El valor histórico del material

Las fotografías que integran la exposición forman parte del libro La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955, obra de la investigadora Patricia Lucero de Bagnato y que cuenta con el auspicio de UPCN Entre Ríos.

Bertín señaló que el material permite recuperar una etapa clave en la participación política de las mujeres. En ese sentido, destacó que las imágenes reflejan los primeros pasos del movimiento femenino dentro de la vida pública en la provincia.

“Es importante rescatar esta historia porque representa una etapa de lucha y organización. Esos fueron los cimientos de la participación de la mujer en la política entrerriana”, expresó.

Horarios para visitar la exposición

Desde el equipo de investigación del museo, Jimena Franco explicó que la muestra estará disponible hasta el 9 de abril y podrá visitarse en el horario habitual de atención del espacio cultural.

“La exposición estará abierta desde este 9 de marzo hasta el 9 de abril. Las visitas pueden realizarse entre las 8 y las 14 horas, y quienes quieran recorrerla por la tarde deben solicitar turno previamente al correo del museo”, indicó.