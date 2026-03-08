Festival 8M "Un río de voces" en Paraná: música, arte y emprendedoras brillaron el sábado

REDACCIÓN ELONCE
El sábado 7 de marzo, el Festival 8M “Un río de voces” en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná ofreció un espacio de música, arte y emprendedoras, consolidando la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
El segundo día del Festival 8M en Paraná destacó por una programación diversa que combinó música en vivo, expresiones artísticas y la participación de emprendedoras locales. El escenario del Centro Cultural Juan L. Ortiz se llenó de color y talento con presentaciones de Panambi Comadres, Brujazz, Noelia Telagorri y María Luz Erazún, así como del trío integrado por Emilia Cersofio, Silvia Salomone y Florencia Di Stéfano, cerrando con la energía de Aquellas Viejas Cumbias.
El evento no solo puso en valor la música y el arte, sino también la economía social. Varias emprendedoras locales expusieron sus productos, destacándose la creatividad y el trabajo artesanal de mujeres de la ciudad y la región. Natalia Cuello, organizadora del evento, señaló: “Hoy estamos dando honor a la mujer emprendedora que con tanto esfuerzo sostiene su casa y su proyecto, y estamos aquí con algunas emprendedoras que se dedican a la indumentaria y los mates”.
Entre las participantes, Yolanda Beatriz Beisel presentó sus cremas y perfumes terapéuticos, explicando a los visitantes los beneficios de sus productos: “Tengo cremas que sirven para dolores musculares, relajantes, cicatrizantes, y perfumes para controlar la ansiedad y la mala energía”, detalló, destacando la combinación entre tradición, innovación y cuidado personal que caracteriza a muchas emprendedoras locales.
Un espacio de reflexión y visibilización
El Festival 8M también cumplió un rol de concientización y reflexión. La actividad buscó poner en valor la lucha histórica por la igualdad de derechos y las oportunidades para mujeres y diversidades, convirtiendo el arte y la música en herramientas de visibilización social.
La jornada del sábado cerró con un patio gastronómico y un ambiente de encuentro familiar, reafirmando al Centro Cultural Juan L. Ortiz como un punto de referencia para eventos culturales y espacios de expresión comunitaria en Paraná. La combinación de música, arte y emprendimiento convirtió la celebración en un verdadero homenaje a las mujeres trabajadoras de la ciudad y la región.