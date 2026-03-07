"Feliciano es tierra de tradiciones y queremos defenderla", dijo el intendente en la Fiesta del Ternero Entrerriano

El intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, dialogó con Elonce en el marco de la tercera luna de la 52° Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano, que se lleva a cabo desde el jueves y hasta el domingo en el predio multieventos de esa localidad.

Las noches del sábado y domingo de la Fiesta de Feliciano se transmitirán en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Al respecto, el funcionario indicó que se trata de “una de las noches más importantes” de la celebración. “Es una inmensa alegría para nosotros los felicianeros, es nuestro segundo año en este predio. Es algo nuevo, distinto y con un espacio para que la gente esté más cómoda y que nos permite instalarnos de otra manera”, especificó.

52ª Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano Feliciano 2026 - Damián Arévalo Intendente

En este marco, Arévalo informó que unas 7.000 personas se acercan al predio por noche, de acuerdo a los datos de las ventas de entradas. “Entre sábado y domingo tal vez llegamos a 10 mil personas”, hipotetizó.

Asimismo, adelantó que la cuarta y última luna, a celebrarse este domingo, “será la noche más fuerte”, ya que se presentarán los artistas centrales. “Esperemos que el tiempo acompañe y que la gente de los alrededores se acerque a disfrutar a los artistas y el patio gastronómico”, señaló.

Impulso a la economía local

En cuanto al impulso que esta fiesta genera tanto para la economía local como para los emprendedores, Arévalo sostuvo: “El movimiento económico que produce la fiesta es impresionante. Más allá de lo que sucede en el interior del predio hay una capacidad hotelera, supermercados, estaciones de servicio que trabajan”, mencionó.

En esta línea, comentó: “Este evento siempre nos da superávit pero si no lo diera alguna vez, no implica que sea negativo porque toda la ciudad se potencia porque la gente que nos visita es muy importante para nosotros”.

Durante la cuarta noche se acercaron turistas de Buenos Aires, La Paz y Mendoza, supo Elonce. “Muchos conocen la fiesta hace años o tienen parientes en la ciudad. Mucha gente espera esta fecha para venir”, indicó.

“Además tenemos nuestros lugares de defensa, nuestras tradiciones, Feliciano es tierra de tradiciones y siempre queremos defenderla”, enfatizó.

Acerca de las actividades económicas de la localidad, el intendente aseguró que la producción vacuna sigue siendo una de las características de la zona y fue la que le dio inicio a la fiesta entre 1973 y 1974. “Este año por un tema de engorde no hubo remate pero la fiesta siempre arranca con uno, una iniciativa que le dio origen a la fiesta”, recordó.