Golpe al narcotráfico en Tucumán: secuestraron más de 200 kilos de marihuana en un control fronterizo

La Policía de Tucumán secuestró 203 kilos de marihuana que tenían como destino Córdoba

Un operativo policial en el norte de Tucumán permitió secuestrar más de 200 kilos de marihuana que eran transportados en un camión y tenían como destino final la provincia de Córdoba. El procedimiento terminó con seis hombres detenidos y el secuestro de tres vehículos utilizados para el traslado de la droga.

El procedimiento se realizó en el puesto fronterizo de 7 de Abril, donde efectivos de la Policía provincial interceptaron un camión de carga que intentaba cruzar el límite noreste del territorio tucumano.

Foto: Policía de Tucumán

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un cargamento de 203 kilos de marihuana, que estaba dispuesto directamente sobre el acoplado del camión. El hallazgo sorprendió a los investigadores por la forma en que se transportaba la droga.

El jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau, explicó que el volumen del cargamento y la modalidad del traslado llamaron la atención de los uniformados.

“Llama la atención el volumen del cargamento y la modalidad del traslado, dado que la droga se encontraba simplemente sobre un acoplado”, señaló.

Además del camión utilizado para transportar el cargamento, los efectivos secuestraron una camioneta y un automóvil que presuntamente funcionaban como apoyo logístico para la operación. También se incautaron teléfonos celulares y dinero en efectivo que serán analizados en el marco de la investigación.

Foto: Policía de Tucumán

El procedimiento se realizó dentro del programa de control fronterizo conocido como Operativo Lapacho, un esquema de seguridad implementado para reforzar los controles en los accesos a la provincia y evitar el ingreso de estupefacientes.

El recorrido de la droga

Según las primeras averiguaciones, la droga habría ingresado desde el norte del país y era trasladada hacia Córdoba. Los seis detenidos, todos oriundos de esa provincia, quedaron a disposición de la Justicia Federal, que deberá determinar su grado de participación en la maniobra.

Girvau vinculó el resultado del operativo con la política de seguridad impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y remarcó la importancia de reforzar los controles en las rutas que atraviesan el territorio tucumano.

“Es fundamental que se profundicen los controles y las detenciones. Este es un mensaje claro de la Policía de Tucumán en la lucha frontal contra el narcotráfico”, afirmó el jefe policial.

Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para determinar si existen nexos locales que hayan facilitado el traslado del cargamento a través de la provincia. En paralelo, se mantienen los controles intensivos en los distintos accesos a Tucumán bajo el esquema del Operativo Lapacho.