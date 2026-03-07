 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Se realizó la Maratón Nocturna "Ciudad de Paraná" con más de dos mil participantes

La Maratón Nocturna Ciudad de Paraná se desarrolló este sábado con la participación de cerca de 2.000 corredores que recorrerán distintos puntos de la capital entrerriana.

7 de Marzo de 2026
Maratón Nocturna.
Maratón Nocturna. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Maratón Nocturna Ciudad de Paraná se realizó este sábado por la noche con una gran convocatoria de atletas y aficionados al running que se reunieron en el Balneario Thompson para participar de una de las competencias deportivas más esperadas del calendario local. El evento reúne a cerca de 2.000 corredores provenientes de distintas localidades de Entre Ríos y de otras regiones del país.

 

La competencia inició a las 20 horas, con largada y llegada en el tradicional balneario ubicado sobre la costa del río Paraná, uno de los espacios recreativos más representativos de la ciudad. Desde allí, los participantes recorren diferentes calles y avenidas en un circuito especialmente diseñado para esta edición.

 

La Maratón Nocturna Ciudad de Paraná ofrece dos distancias para los corredores. Por un lado, una prueba competitiva de 10 kilómetros, destinada a quienes buscan un desafío deportivo mayor, y por otro una distancia de 5 kilómetros, que puede correrse tanto en modalidad competitiva como recreativa.

 

Un circuito que recorre distintos puntos de la ciudad

 

En el caso del recorrido de 5 kilómetros, los corredores partieron desde el Balneario Thompson y avanzan por distintas calles de la zona. El circuito incluía Augusto Bravard, Raúl Solanas, J. Ambrosetti, Avenida Ramírez, Manuel Leiva, Claudio Fink y Carlos Fuentealba, para luego regresar nuevamente por Avenida Ramírez hasta retomar Bravard y finalizar en el punto de largada.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Este trayecto fue pensado para quienes participan por primera vez o prefieren una experiencia recreativa dentro de la Maratón Nocturna Ciudad de Paraná, permitiendo disfrutar del evento deportivo en un ambiente festivo y familiar.

 

La organización dispuso además diferentes puntos de hidratación, asistencia médica y controles de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la competencia y acompañar a los atletas durante todo el recorrido.

 

El desafío de los 10 kilómetros

 

Por su parte, el circuito de 10 kilómetros representa el desafío principal de la Maratón Nocturna Ciudad de Paraná. El recorrido también comienza en el Balneario Thompson y se extiende por varios sectores de la capital entrerriana.

 

Los corredores avanzan por Augusto Bravard, pasan por el Monumento al Pescador y continúan por la calle interna del balneario antes de retomar Bravard y seguir por Raúl Solanas, J. Ambrosetti y Avenida Ramírez. Desde allí el trayecto se dirige hacia Manuel Leiva, Paseo de los Pájaros, La Rioja, Raúl Alfonsín y Avenida Laurencena.

 

El circuito continúa luego por Nicaragua, Laurencena, Liniers y nuevamente el Paseo de los Pájaros, para finalmente regresar por Claudio Fink, Carlos Fuentealba, Avenida Ramírez y Augusto Bravard, completando el trayecto con el regreso al Balneario Thompson.

 

Los primeros tres deportistas de los 5K en llegar a la meta

 

El primer deportista en llegar al final, luego de recorrer 5km competitivo fue Lorenzo Suárez, oriundo de Paraná. “Fue una carrera muy rápida, desde entrada. Agradezco a Ismael Luner y al padre que es nuestro compañero de entrenamiento”, indicó.

Además, Suárez expresó su alegría por ser el primero. “Tenía muchas ganas de correr rápido esta carrera”.

 

Por otro lado, el segundo deportista en llegar a la meta en la misma categoría fue Ismael Luner. “Estoy contento de disfrutar con mi compañero de entrenamiento,

Lorenzo, que me apoya mucho también. Él es el ganador hoy. Yo quedé segundo, pero super contento porque estoy haciendo el deporte que me gusta”, enfatizó.

En tercer lugar llegó Lucrecia Godoy, de 16 años, quien explicó que es entrenada por Rafael Rosales en el CAE. “Ya venía preparando la carrera. Es la tercera vez que la hago. Agradezco a mis papás que siempre me apoyan y a mi entrenador que siempre me banca”, dijo ante Elonce.

Maratón Nocturna Ciudad de Paraná: miles de corredores participan del evento

 

Podios de la Maratón Nocturna “Ciudad de Paraná”

 

 

5 kms.

 

Mujeres:

1-Lucrecia Godoy

2-Lorena Carussi

3-Janet Arduino

 

 

Varones:

 

1-Lorenzo Suárez

2-Nicolás Godoy

3-Daniel Acosta

 

10 kms

 

Mujeres:

1-Agustina Balbuena

2- Anabella Rizzi

3-Sandra Martínez

 

Varones:

1-Álvaro Nocenti

2-Juan Cruz Bustos

3-Martín Rodríguez

Temas:

maratón nocturna Paraná
