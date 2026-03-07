"Es una política de gobierno hacer cosas para que los paranaenses disfruten", señalaron desde el municipio en la Maratón

Las autoridades expresaron su alegría por la convocatoria y la concurrencia de público a la maratón

En el marco de la quinta Maratón Nocturna “Ciudad de Paraná”, el viceintendente de la capital entrerriana, David Cáceres y el secretario de Deporte municipal, Juan Arbitelli, dialogaron con Elonce y expresaron su alegría por la realización del evento en el Balneario Thompson y por la gran convocatoria.

“Estamos disfrutando una verdadera fiesta en familia, en un lugar tan hermoso como tenemos que es el Thompson, pero también fomentando la actividad deportiva, recreativa, saludable, que es una política pública de la gestión”, sostuvo Cáceres.

Asimismo, felicitó a Rosario Romero y al equipo de la subsecretaría “por la decisión política” en relación a los encuentros deportivos. “Detrás de esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio”, subrayó.

Maratón Nocturna 2026 en el Balneario Thompson - Paraná

Por su parte, Arbitelli, destacó: “Lo importante es venir, divertirse. Muchos compiten, pero principalmente se ponen en meta uno mismo. La medalla que entregamos demuestra el esfuerzo, la disciplina y que se ganaron a sí mismos”.

En esta línea, agregó que la organización de la actividad deportiva “lleva mucho tiempo de trabajo, de pensar. Mañana ya empezamos pensar la sexta carrera nocturna porque la intendenta Rosario Romero así nos lo indica. Nos dice: "Esta es una política que queremos que crezca, que merece mucha organización”. La familia disfruta mucho y es una política de este gobierno hacer cosas para que los paranaenses disfruten”.

Los primeros tres deportistas en llegar a la meta

El primer deportista en llegar al final, luego de recorrer 5km competitivo fue Lorenzo Suárez, oriundo de Paraná. “Fue una carrera muy rápida, desde entrada. Agradezco a Ismael Luner y al padre que es nuestro compañero de entrenamiento”, indicó.

Además, Suárez expresó su alegría por ser el primero. “Tenía muchas ganas de correr rápido esta carrera”.

Por otro lado, el segundo deportista en llegar a la meta en la misma categoría fue Ismael Luner. “Estoy contento de disfrutar con mi compañero de entrenamiento,

Lorenzo, que me apoya mucho también. Él es el ganador hoy. Yo quedé segundo, pero super contento porque estoy haciendo el deporte que me gusta”, enfatizó.

En tercer lugar llegó Lucrecia Godoy, de 16 años, quien explicó que es entrenada por Rafael Rosales en el CAE. “Ya venía preparando la carrera. Es la tercera vez que la hago. Agradezco a mis papás que siempre me apoyan y a mi entrenador que siempre me banca”, dijo ante Elonce.