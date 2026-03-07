Un auto se incendió por completo en la Autovía 12 y el conductor logró salir a tiempo

Un vehículo quedó completamente destruido tras incendiarse mientras circulaba por la Autovía 12, en cercanías de la localidad de Ceibas. El hecho ocurrió el viernes por la noche y requirió la intervención de Bomberos Voluntarios de la zona para controlar las llamas.

De acuerdo con el informe difundido por el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas, el alerta se recibió alrededor de las 20:01, cuando se informó sobre un incendio vehicular en el kilómetro 117 de la Autovía 12, a unos cuatro kilómetros por el camino vecinal Aurelio Zacarías Villagra.

Al arribar al lugar, la dotación encontró un automóvil Chevrolet Cruze que estaba envuelto en llamas.

El fuego comenzó en el motor

Según relató el conductor, un hombre de 39 años domiciliado en la localidad bonaerense de Escobar, el incendio se habría originado en la zona del motor mientras circulaba por la Autovía 12.

El hombre intentó controlar la situación utilizando el matafuego del vehículo, pero el fuego se extendió rápidamente hacia el resto del automóvil.

En pocos minutos las llamas alcanzaron gran parte de la estructura del rodado, lo que provocó daños totales.

Trabajo de los bomberos

La unidad de Bomberos Voluntarios de Ceibas que acudió al lugar inició tareas de extinción y enfriamiento para sofocar el incendio y evitar que el fuego continuara propagándose.

El operativo se extendió durante varios minutos hasta lograr apagar completamente las llamas que afectaban al vehículo sobre la Autovía 12.

Desde el cuartel informaron que el lugar del siniestro se encuentra a unos 46 kilómetros de distancia de la base operativa de bomberos.