Noble gesto: una joven encontró casi dos millones de pesos en un banco en La Paz y lo entregó a la policía

Un noble gesto de honestidad sorprendió este jueves en La Paz, cuando una joven de 21 años encontró $1.860.000 en la zona de cajeros automáticos de una sucursal bancaria y decidió entregarlos de inmediato a las autoridades para que se investigue su procedencia y se pueda ubicar al legítimo propietario.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:50 de la mañana de este sábado en la sucursal del Banco de la Nación Argentina, ubicada en calle San Martín Nº 901. Allí, la joven se presentó ante el personal para informar que había hallado una importante suma de dinero en el sector de los cajeros automáticos.

De acuerdo a lo informado, la ciudadana se identificó correctamente y entregó de manera voluntaria la suma de $1.860.000, demostrando un gesto que fue destacado por quienes presenciaron la situación. La actitud generó reconocimiento, ya que optó por devolver el dinero en lugar de quedárselo.

Intervención de la Justicia

Tras el noble gesto ocurrido en La Paz, desde la entidad bancaria se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se iniciaran las actuaciones de rigor. En ese marco, se comunicó la situación a la Fiscal en turno, quien tomó intervención inmediata en el caso.

La funcionaria judicial dispuso el secuestro del dinero como medida preventiva, con el objetivo de preservar la suma hallada mientras se llevan adelante las tareas necesarias para determinar su origen y quién sería su propietario.