Internaron a Floppy Tesouro por una dolencia bucal tras una intervención odontológica

Floppy Tesouro explicó su delicada situación a través de sus redes sociales

La modelo y empresaria Floppy Tesouro contó que se encuentra internada luego de sufrir un intenso dolor en la boca y la cabeza que derivó en el diagnóstico de neuralgia del trigémino, un trastorno crónico que provoca episodios de dolor facial intenso, punzante o similar a una descarga eléctrica, afectando generalmente a un solo lado del rostro.

La propia Tesouro reveló la situación a través de sus redes sociales. Según explicó, el problema de salud se habría originado tras un procedimiento odontológico que le generó complicaciones.

Las historias que compartió Floppy Tesouro en sus redes

“Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: neuralgia del trigémino, muy doloroso, ya estoy medicada y controlada”, escribió la modelo desde el Sanatorio Otamendi, donde permanece internada.

En la imagen compartida, se la ve acostada en una cama del centro de salud con bata hospitalaria y una vía en el brazo. Allí también agradeció al equipo médico, a su familia y a sus amigos por el acompañamiento durante estos días.

La dolencia sería por la anestesia odontológica

Al ampliar la información, la modelo explicó que el problema comenzó luego de recibir una anestesia odontológica. “Fue a raíz de una anestesia odontológica.

Estoy medicada e internada hace dos días, así que no queda otra que recuperarme”, detalló.

Tesouro también contó que los médicos continúan realizándole estudios para determinar con precisión el origen del cuadro. “Hace unos meses me hice un tratamiento odontológico y parece que tocaron un nervio. A raíz de eso tuve trismus, todavía no puedo abrir bien la boca”, relató.

Según explicó, en las semanas posteriores debió realizar rehabilitación mandibular para recuperar movilidad. Sin embargo, luego comenzaron a aparecer dolores muy intensos de cabeza que finalmente derivaron en la internación.

En medio del difícil momento, la modelo destacó el apoyo de su entorno más cercano. En otra de las imágenes publicadas en sus redes aparece su hija Moorea, quien la acompañó en la habitación del sanatorio.

La niña, con uniforme escolar, aparece sirviendo agua en un vaso junto al suero mientras cuida a su mamá. “Mi enfermerita preferida, ella me cuida”, escribió Tesouro con ternura.

También recibió el acompañamiento de su pareja, Salvador Becciu, con quien compartió una foto tomados de la mano dentro de la habitación del sanatorio.

“Teníamos otros planes para el cumple mes, pero acá estamos, en las buenas y en las malas”, expresó la modelo.

La internación coincidió justamente con el aniversario de la pareja, por lo que ambos debieron suspender los planes que tenían previstos para celebrarlo.

Semanas antes de este episodio, Tesouro y Becciu habían disfrutado de unas vacaciones en el Caribe, donde compartieron en redes sociales distintas postales de descanso, playa y cenas románticas.

Ahora, la prioridad de la modelo es su recuperación. Mientras continúa con medicación y controles médicos, Tesouro decidió contar públicamente el momento que atraviesa para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradecer el apoyo recibido.