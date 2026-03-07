Las emotivas historias de la Maratón Nocturna "Ciudad de Paraná"

La Maratón Nocturna "Ciudad de Paraná" no solo fue una competencia deportiva, sino también un encuentro familiar y de amistad que dejó emotivos relatos entre los participantes. Marcos Gómez y Mauro Sarubi, amigos que se conocieron en el Club Patronato, destacaron la importancia de compartir esta carrera juntos, manteniendo una tradición que ya se convirtió en un momento especial del año para ellos.

La madre de Marcos expresó su felicidad por poder participar junto a su hijo y amigos del club: “Es hermoso tener a mi hijo y a Marquitos, que me lo acompaña. Estoy feliz de la vida. Con Patronato nos hemos encontrado con una gran familia”, afirmó, resaltando la dimensión afectiva del evento deportivo.

La madre sumamente orgullosa. Foto: Elonce.

Por su parte, Marcos también destacó la unión que generó la actividad: “Estoy feliz de la familia que se armó y doy gracias al club que nos ayudó a armar esta familia porque a Mauro lo conocí en el club”, comentó, mostrando cómo la carrera fortalece los lazos más allá de la competencia.

Familias y jóvenes protagonistas

Mario Godoy, otro corredor, subrayó la participación de su familia en la Maratón Nocturna "Ciudad de Paraná". Su hijo Nicolás, de 15 años, finalizó tercero en su categoría, mientras que su hija Lucrecia, de 16, ganó los 5 kilómetros, mostrando la presencia de jóvenes atletas en el evento.

Mario Godoy inculcó la actividad deportiva a sus hijos. Foto: Elonce.

Godoy también participó de la carrera más larga y explicó que la actividad deportiva es parte de su vida cotidiana: “Hace muchos años que vengo corriendo, vengo a disfrutar esta maratón. Es la tercera que corro en una semana: lo hice en Sonder, en Rosario, en la Maratón de la Policía de Entre Ríos y hoy da gusto estar presente en esta”.

Otro participante destacó la organización del evento: “Vale la pena la maratón. Felicitaciones al municipio por este evento. Es la quinta maratón consecutiva de los chicos. Hay que seguir por más”, subrayó, mostrando el entusiasmo por la continuidad de la competencia.