Cerró la histórica fábrica textil Mauro Sergio y hay alerta al sector

La fábrica textil Mauro Sergio cierra tras cuatro meses sin actividad en Mar del Plata, dejando 175 trabajadores suspendidos y reflejando la crisis que atraviesa el sector.
La histórica fábrica textil Mauro Sergio, responsable de la reconocida marca de ropa homónima, atraviesa un conflicto crítico que derivó en el cierre parcial de sus instalaciones en Mar del Plata. Desde noviembre de 2025, la empresa suspendió a 175 operarios debido a la caída del consumo interno, y actualmente solo unas 60 personas continúan asistiendo a la planta, aunque la producción permanece detenida.
El delegado de la comisión interna, Mauro Galván, atribuyó la situación al impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei sobre la industria local, señalando que la baja del consumo generalizado está provocando el cierre de fábricas textiles y la pérdida de empleos. Según datos del representante sindical, ya se han perdido 16.000 puestos de trabajo en el sector textil a nivel nacional.
Tras negociaciones, se acordó que los trabajadores suspendidos perciban el 78% de sus salarios durante la paralización, un incremento respecto al 70% inicialmente pactado. Sin embargo, la empresa evalúa extender las suspensiones debido a que la temporada estival en Mar del Plata fue la más baja en 20 años, complicando la viabilidad productiva de la firma.
Un impacto que trasciende la ciudad
El cierre parcial de Mauro Sergio no solo afecta a Mar del Plata, sino que refleja la crisis estructural que atraviesa la industria textil argentina. La apertura comercial y la reciente reforma laboral, según denuncian los trabajadores, contribuyen al desabastecimiento y a la competencia con productos importados, debilitando la producción nacional.
En este contexto, las fábricas locales luchan por mantenerse activas, mientras la caída de ventas y la baja en el consumo profundizan la incertidumbre laboral y económica. Sectores como el curtido y la producción de cuero muestran caídas de hasta 44%, acentuando la preocupación por la sostenibilidad de la industria manufacturera nacional, detalló Vía País
La fábrica y su legado histórico
La planta de Textilana S.A., además de producir la marca Mauro Sergio, contaba con dos locales comerciales en Paraná cerca del casco céntrico, evidenciando la expansión que tuvo la firma en distintos mercados locales. Hoy, la detención de su producción marca el fin de un ciclo y subraya la fragilidad del sector frente a cambios económicos y de política comercial.