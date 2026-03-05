Evangelina Anderson criticó a Ian Lucas por dejar de seguirla: “Me parece infantil”

La frase Evangelina Anderson criticó a Ian Lucas se volvió tendencia luego de que la modelo descubriera en vivo que el youtuber había dejado de seguirla en redes. El influencer respondió con un fuerte descargo.
Evangelina Anderson criticó a Ian Lucas luego de enterarse en pleno programa de televisión de que el youtuber había dejado de seguirla en redes sociales. La reacción de la modelo ocurrió al aire de Cortá por Lozano, donde expresó su sorpresa y calificó el gesto como “infantil”, lo que derivó en un intercambio público entre ambos.
Durante el ciclo de Telefe, la panelista Juariu le informó a Anderson que su excompañero de MasterChef Celebrity ya no figuraba entre sus seguidores en Instagram. La noticia generó desconcierto en la modelo, quien aseguró que nunca pensó que el vínculo con el influencer terminaría de esa manera.
“Me parece infantil que me deje de seguir. Yo nunca lo voy a dejar de seguir”, afirmó Anderson al escuchar la información en vivo. Ante la pregunta de por qué creía que el creador de contenido había tomado esa decisión, respondió: “Y... habría que preguntarle a él”.
El vínculo que surgió en MasterChef Celebrity
El vínculo entre ambos comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde compartieron jornadas de competencia y se mostraron cercanos frente a las cámaras. Esa relación generó comentarios y especulaciones sobre un posible romance.
Sin embargo, según relató Anderson, el contacto entre ambos se perdió una vez finalizado el programa. “El programa lo grabamos y yo no supe más nada de él después. No nos volvimos a ver, éramos compañeros”, explicó.
La modelo también señaló que, tras la experiencia televisiva, solo mantuvo contacto con otra participante del reality. “A la única que seguí viendo fue a Marixa”, indicó, en referencia a Marixa Balli.
Las declaraciones de Anderson en televisión
Durante la entrevista, Anderson se mostró sorprendida por el gesto del influencer y evitó profundizar en el conflicto. Incluso respondió con humor cuando le preguntaron si creía que el youtuber podía estar dolido.
“No sé. ¿Qué puedo saber yo de esta situación?”, comentó entre risas. No obstante, aclaró que guarda una buena imagen personal de Lucas.
“Él es súper bueno, es un bombón. Es un divino. La verdad no puedo decir nada de él. No lo dejaría de seguir nunca”, agregó.
Además, planteó que si existía algún malestar, lo más lógico habría sido hablarlo directamente. “Si está ofendido, ¿no es más fácil decirlo de frente o mandar un mensaje?”, reflexionó.
La respuesta de Ian Lucas en redes sociales
Tras las declaraciones televisivas, Ian Lucas utilizó sus redes sociales para responder públicamente. En una historia de Instagram, el influencer expresó su incomodidad por la exposición del tema.
“Primero que nada quiero decir que todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”, escribió.
En su mensaje también hizo referencia a su edad y a las críticas que suele recibir en ese sentido. “Muchas veces se habla de mi edad como si eso invalidara lo que siento o lo que vivo”, sostuvo.
Un descargo con críticas a la modelo
En el mismo comunicado, el youtuber cuestionó la forma en que se describió el vínculo entre ambos y aseguró que el afecto que existió fue real.
“Soy una persona sensible, sí, pero también tengo muy claro cuándo algo es real y cuándo es solo parte del show”, señaló.
Lucas también afirmó que decidió guardar silencio durante mucho tiempo para evitar conflictos. “Por respeto elegí guardar silencio frente a tanto destrato conmigo”, manifestó.