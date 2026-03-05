Cuánto cobra un gendarme en marzo de 2026: sueldos según jerarquía

La consulta sobre cuánto cobra un gendarme volvió a tomar relevancia en marzo de 2026. Los haberes del personal de Gendarmería Nacional continúan sin cambios y dependen del rango dentro de la fuerza.
Cuánto cobra un gendarme en marzo de 2026 es una de las preguntas que surge ante la ausencia de nuevas actualizaciones salariales en la Gendarmería Nacional Argentina. Según la normativa vigente, los sueldos del personal de la fuerza federal se mantienen sin modificaciones respecto a los meses anteriores.
Hasta el momento continúa vigente la resolución 944/2025 del Ministerio de Seguridad, que estableció la escala salarial hasta noviembre del año pasado. Al no haberse publicado una nueva disposición oficial, los montos actuales siguen siendo los mismos para todas las jerarquías.
De esta manera, los ingresos de los efectivos dependen del rango que ocupan dentro de la estructura de la institución, con diferencias significativas entre oficiales superiores, oficiales subalternos y suboficiales.
Sueldos de gendarmes según jerarquía
Al analizar cuánto cobra un gendarme según su rango dentro de la fuerza, la escala salarial vigente muestra que los montos más altos corresponden a los oficiales superiores.
En marzo de 2026, el cargo de Comandante General percibe un haber de $2.635.216, mientras que un Comandante Mayor cobra $2.398.955,25. En tanto, el Comandante Principal tiene un salario de $2.153.607,57.
Otros rangos dentro de la estructura de oficiales incluyen al Comandante, con un sueldo de $1.771.955,58, y al Segundo Comandante, cuyo ingreso asciende a $1.453.912,27.
Escala salarial de oficiales y suboficiales
Dentro de los rangos intermedios de la fuerza, los salarios también presentan variaciones según la jerarquía. El cargo de Primer Alférez percibe $1.226.738,49, mientras que el Alférez cobra $1.089.756,36.
Por su parte, el Subalférez tiene un haber de $990.687,61. En la escala de suboficiales, el Suboficial Mayor percibe $1.533.000,48 y el Suboficial Principal $1.387.330,82.
Otros rangos incluyen al Sargento Ayudante con $1.261.209,85, el Sargento Primero con $1.146.554,38 y el Sargento con $1.042.322,17.
Sueldos de gendarmes de menor rango
En los rangos iniciales de la fuerza también se observan diferencias según el grado. El Cabo Primero cobra $947.565,63 y el Cabo percibe $861.423,24.
En tanto, un Gendarme tiene un sueldo de $783.112,06, mientras que el cargo de Gendarme II registra un ingreso mensual de $711.920,04.
Estos valores corresponden a los haberes básicos establecidos por la normativa vigente, sin incluir adicionales o suplementos que pueden variar según la función o el destino del efectivo.
Suplementos por tareas de prevención barrial
Además del sueldo básico, algunos efectivos reciben suplementos específicos por funciones particulares. Entre ellos se encuentra el personal asignado a tareas de prevención barrial.
En este esquema adicional, el Comandante General percibe un suplemento de $1.099.756,56, mientras que el Comandante Mayor recibe $956.312,03.
Para los rangos inferiores, los montos también presentan diferencias. Por ejemplo, el Sargento Primero percibe un suplemento de $523.895,10, el Cabo Primero $410.415,01 y el Gendarme $358.473,13.
Requisitos para ingresar a la fuerza
La Gendarmería Nacional establece una serie de condiciones para quienes desean incorporarse a la institución. Entre los requisitos principales se encuentra ser argentino nativo o por opción y contar con Documento Nacional de Identidad actualizado.
También se exige tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de postulación. En el caso de los aspirantes menores de edad, deben presentarse acompañados por sus padres o tutores legales, indicó Iprofesional.
Además, la fuerza establece requisitos físicos. Las mujeres deben medir entre 1,60 y 1,85 metros, mientras que los hombres deben tener una estatura entre 1,66 y 1,95 metros.
Por último, la normativa indica que los postulantes no deben tener tatuajes visibles en el rostro, cuello o cráneo ni en zonas que puedan quedar expuestas al utilizar el uniforme reglamentario.