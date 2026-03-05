Menor de 14 años provocó triple choque en ruta y murió un hombre de 51

El menor de 14 años conducía un auto que perdió el control en la ruta provincial 30 y provocó un violento choque frontal con otro vehículo. Un hombre de 51 años murió y varias personas resultaron heridas. El hecho ocurrió cerca de Chivilcoy.
El menor de 14 años que conducía un automóvil provocó un violento siniestro vial que terminó con la muerte de un hombre de 51 años en la ruta provincial 30, en las afueras de Chivilcoy. El hecho ocurrió este martes cerca de las 11 de la mañana, cuando el vehículo manejado por el adolescente perdió el control, invadió el carril contrario y chocó de frente contra otro auto.
Según las primeras reconstrucciones del episodio, el Volkswagen Gol conducido por el menor circulaba en dirección hacia la ruta provincial 51. En el vehículo viajaban otros dos adolescentes, de 14 y 16 años. En determinado momento el auto mordió la banquina, comenzó a girar descontroladamente sobre la calzada y terminó cruzándose de carril.
En ese instante impactó de frente contra otro Volkswagen Gol que transitaba en sentido contrario. Una camioneta que circulaba detrás tampoco pudo evitar la colisión y quedó involucrada en el triple choque.
Violento impacto en la ruta
El choque ocurrió a la altura del kilómetro 476 de la ruta provincial 30, en una zona de intenso tránsito cercana al Cementerio Parque de Chivilcoy. Como consecuencia del violento impacto, el motor del vehículo en el que viajaban los adolescentes se desprendió y quedó a varios metros del lugar del siniestro.
En el automóvil que recibió el impacto frontal viajaban Rodolfo Marcelo López, de 51 años, y su pareja, Eliana Esther Orellanos, de 38. La pareja se dirigía desde la localidad de Rawson hacia Chivilcoy para asistir a una consulta médica.
Tras el impacto, el vehículo terminó volcado en la banquina. López quedó atrapado dentro del habitáculo junto a su pareja y sufrió heridas de extrema gravedad.
Víctima fatal y varios heridos
Rodolfo Marcelo López falleció minutos después del choque, antes de que llegaran los equipos de emergencia. Un testigo del hecho relató el dramático momento vivido tras el impacto. “Había quedado atrapado dentro del habitáculo junto a la mujer. Lamentablemente falleció minutos antes del arribo de las ambulancias y bomberos”, expresó.
La mujer fue trasladada al hospital municipal de Chivilcoy con traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y fractura de clavícula izquierda. Los médicos evaluaban su evolución y la posibilidad de derivarla a una clínica de Junín, indicó Clarín.
En tanto, los tres adolescentes que viajaban en el vehículo conducido por el menor de 14 años también fueron hospitalizados con politraumatismos. Uno de ellos recibió el alta médica horas después, mientras que los otros dos permanecían internados en terapia intensiva, aunque fuera de peligro.