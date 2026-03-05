 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Alerta sanitaria nacional

Hantavirus en Entre Ríos: confirmaron un nuevo caso en una región

5 de Marzo de 2026
Hantavirus en Entre Ríos. Foto: Archivo Elonce.

El hantavirus en Entre Ríos vuelve a generar preocupación sanitaria tras confirmarse un nuevo caso en la temporada 2025/26. La provincia acumula cinco contagios y un fallecido, en un contexto nacional con mayor incidencia y la letalidad más alta de los últimos años.

El hantavirus en Entre Ríos volvió a encender las alertas sanitarias tras confirmarse un nuevo caso en la temporada epidemiológica 2025/26. Según el Boletín Epidemiológico Nacional N° 797, difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia registra hasta el momento cinco contagios y un fallecido, en un contexto regional marcado por un brote y por una letalidad nacional que alcanza niveles elevados en comparación con los últimos años.

 

El informe corresponde a la Semana Epidemiológica 7 de 2026 y analiza la situación del país desde la SE 27 de 2025 hasta la SE 07 de 2026. En ese período se detectó un aumento de casos de hantavirosis, especialmente en la región Centro, que integran Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

 

En ese contexto, Entre Ríos notificó un nuevo caso durante enero de 2026, dentro de los 19 contagios reportados a nivel nacional durante ese mes.

 

Situación epidemiológica en Entre Ríos

 

De acuerdo con el reporte oficial, la provincia acumula cinco casos confirmados en la actual temporada, con una tasa de incidencia de 0,34 cada 100.000 habitantes. Este indicador ubica a Entre Ríos como la cuarta jurisdicción con mayor incidencia en el país durante el período analizado.

 

Además, la provincia registra un fallecido por la enfermedad en lo que va de la temporada, con una tasa de mortalidad estimada en 0,69 por millón de habitantes.

 

Foto: Archivo Elonce.

 

Si bien los números absolutos pueden parecer relativamente bajos, el dato adquiere relevancia cuando se analiza el contexto regional. La región Centro se encuentra actualmente en zona de brote, es decir, por encima de los valores esperados según el comportamiento histórico de la enfermedad. Este escenario implica que la circulación del virus se mantiene activa y obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.

 

Panorama nacional con aumento de casos

 

A nivel país, la situación también muestra un incremento significativo en comparación con temporadas anteriores. El boletín epidemiológico señala que en la temporada 2025/26 se confirmaron 80 casos de hantavirosis y 24 fallecidos, publicó Uno.

 

La letalidad nacional alcanza el 30%, la cifra más alta registrada desde el año 2018. Además, la tasa nacional se ubica en 0,17 casos cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento del 63% respecto del promedio registrado entre 2019 y 2025.

 

En cuanto a la distribución geográfica, la región Centro concentra el 59% de los contagios confirmados, con un total de 47 casos. En segundo lugar se ubica el Noroeste Argentino (NOA), con 26 casos, mientras que la región Sur registra seis. El corredor endémico nacional también ubica al país en zona de brote para el período analizado.

