Precio de la papa: por qué sube o baja y cuánto recibe hoy el productor

REDACCIÓN ELONCE
El precio de la papa volvió a generar debate entre consumidores por sus variaciones en verdulerías y supermercados. Un especialista explicó a Elonce cómo influyen el clima, la oferta y la demanda, y cuánto recibe realmente el productor en el campo.
El precio de la papa vuelve a ser tema de conversación entre consumidores y comerciantes debido a las variaciones que se observan durante el año en verdulerías y supermercados. Actualmente, en la ciudad de Paraná el kilo ronda entre los 1.000 y 1.200 pesos, aunque el valor puede variar según el comercio y el origen del producto. Para entender por qué ocurre esta fluctuación y cómo se forma el precio desde el campo hasta la góndola, el productor y especialista Sergio Constantino brindó precisiones en el programa Moviendo el Avispero, que se emite por Elonce Radio & Streaming 98.7 sobre la situación del mercado.
Constantino es director de Argenpapa, productor de papa para consumo y semilla y responsable de la Cátedra de Cultivo de Papa de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. Durante una entrevista con el programa Moviendo el Avispero, explicó los factores que influyen en los cambios de precios de uno de los alimentos más consumidos en la mesa de los argentinos.
“La papa, que es el principal producto hortícola que se produce en el país, tiene esos vaivenes”, explicó el especialista al referirse a las variaciones que se observan a lo largo del año.
Producción en distintas regiones y efecto del clima
El experto detalló que la papa se produce en distintas zonas del país y en diferentes momentos del año, lo que permite que haya oferta durante las cuatro estaciones, aunque no siempre en la misma cantidad.
“La papa se siembra en todo el país, en distintos momentos del año, con una zona más importante, que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires, y después otras zonas tan importantes en el sudeste, como Córdoba”, explicó. Además, mencionó que existen otras regiones productivas de menor escala, pero que también aportan volumen al mercado nacional. “Después de menor importancia en superficie y producción, como son Mendoza, Tucumán, Jujuy, Salta y Rosario. Y, poco a poco, está tomando mucho impulso también el sur, a partir de la siembra de papa en Río Negro”.
Según explicó Constantino, el clima juega un rol central en la producción y en los precios finales del producto. “Esto hace que haya papa fresca todo el año, pero la oferta no es la misma todo el año”.
Oferta, demanda y el impacto en los precios
El especialista recordó que el año pasado el precio de la papa llegó a niveles muy bajos, tanto para productores como para consumidores, debido a un contexto climático favorable y a un exceso de oferta.
“Uno fue el clima, que fue muy beneficioso, como normalmente le llamamos a los productores. Fue un año papero, con mucha lluvia, la papa necesita mucha agua, y con condiciones de temperatura ideales para la producción”, explicó.
A esto se sumó una sobreproducción en el sector industrial, lo que generó que una gran cantidad de papa terminara destinándose al mercado de consumo fresco.
“Hubo un exceso de oferta y como se maneja por oferta y demanda el precio, o surge de la oferta y demanda, esto hizo que el precio fuese bajo la mitad de lo que vale hoy”, indicó.
Cuánto cobra el productor y cuánto paga el consumidor
Uno de los aspectos que más llama la atención es la diferencia entre el precio que recibe el productor y el que paga finalmente el consumidor. “Hoy una bolsa de papa, tal como la estás viendo ahí, que la están recolectando en el campo y la están directamente embolsando sin ningún proceso posterior, está más o menos entre 6.000 y 7.000 pesos en el mercado”, explicó.
Si se divide ese valor por los 20 kilos que suele tener una bolsa, el precio que recibe el productor es considerablemente menor al valor de venta al público.
“Dividido 20 kilos, que más o menos pesa la bolsa, en el mercado el productor recibe 300 pesos, pero a eso le tiene que descontar los gastos de comercialización y flete, que más o menos son un 25%”.
De esta manera, el precio en el campo termina siendo sensiblemente inferior al que se observa en los comercios. “Es decir que un buen precio para el productor hoy son 250 pesos en chacra”, consideró el entrevistado.
Del campo a la mesa: el rol del transporte y la comercialización
El traslado y la cadena de intermediarios también influyen en el valor final que paga el consumidor. “Está más o menos entre 1.000 y 1.200 pesos un kilo de papa, es decir, cuatro veces más que lo que recibe el productor en el campo”.
El especialista explicó que entre el campo y la verdulería intervienen distintos actores de la cadena comercial "producto de que hay alguien que la compra en el campo, alguien que puede ser el mayorista o un intermediario”.
También influyen los costos de transporte, especialmente cuando la papa debe trasladarse grandes distancias. “Porque acá estamos hablando de que si tiene que llegar de Balcarce a Paraná, que tenés más de 700 kilómetros”.
Tecnología, inversión y futuro del cultivo
Constantino también explicó que el cultivo de papa requiere inversiones importantes y un alto nivel tecnológico, lo que hace que no todos los productores puedan dedicarse a esta actividad. “Para hacer una hectárea de papa necesitas $10.000 dólares por hectárea”, insinuó.
El especialista indicó que el desarrollo de la industria de papas procesadas también impulsó la incorporación de tecnología en el sector. “La industria trajo mucha tecnología que después se trasladó al productor de papas para el mercado”, mencionó.
Finalmente, señaló que en la actualidad el mercado atraviesa un período de alta oferta debido al inicio de la cosecha. “Nosotros en este momento estamos en el pico de cosecha”. Por ese motivo, el especialista consideró que los precios podrían mantenerse relativamente estables durante los próximos meses.