La Municipalidad fortalece el trabajo de emprendedores gastronómicos con capacitaciones

Se realizó el Curso de Manipulación de Alimentos que permite obtener el carnet habilitante para la producción de alimentos. La jornada fue en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Participaron 40 personas.
Se trató de la primera capacitación del año para emprendedores gastronómicos, en un trabajo conjunto con la Dirección de Bromatología y distintas áreas municipales. Participaron personas que trabajan con food trucks, emprendedores gastronómicos y puesteros gastronómicos de las ferias y mercados municipales (Feria de Salta y Nogoyá, Mercado Sud y Perú 38).
“La iniciativa se enmarca dentro de uno de los ejes de acompañamiento a emprendedores que impulsa la gestión de Rosario Romero: financiamiento a partir de políticas público-privadas como el Copromem, la promoción de espacios de comercialización y la formación técnica y capacitación”, resaltó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
La obtención del carnet de manipulación de alimentos es un requisito obligatorio vinculado con el Código Alimentario y la Salud Pública. Muchos de los emprendedores que asistieron lo hicieron por primera vez y otros renovaron sus carnets. “Desde el municipio buscamos mejorar la calidad de la prestación que brindan los gastronómicos en distintos espacios de la ciudad”, añadió Bustamante.
El director de Bromatología de la Municipalidad, Facundo Wegher, detalló que “la capacitación busca formar en conceptos básicos y nociones que le permitan tomar buenas decisiones a la hora de manipular alimentos, destinado a cualquier persona que participe en el eslabón de la cadena alimentaria”.
El carnet de manipulación, que reemplazó a la Libreta Sanitaria, tiene una vigencia de 3 años. A lo largo del año se brindarán nuevas capacitaciones y cursos.