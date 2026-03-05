Autos 0 km de alta gama bajan hasta US$50.000 tras cambio impositivo

La reforma laboral aprobada en el Congreso trajo aparejada la eliminación de impuestos internos a autos 0 km, conocido también como impuesto al lujo. Y aunque todavía no se haya instrumentado la medida, algo que se espera recién para abril, son varias las empresas que ya anunciaron fuertes rebajas en algunos de sus modelos.

La primera en anunciar nuevos valores fue Ford y mostró recortes de hasta 26.000 dólares, en el que también se incluyen beneficios del acuerdo comercial con los Estados Unidos.

Luego siguió Toyota y su división de lujo, Lexus. En el primer caso, las rebajas se vieron en dos modelos, con cifras que cayeron hasta 25.000 dólares y de hasta 38.000 dólares para la marca más exclusiva.

Y la última en comunicar nuevos valores de venta fue Mercedes-Benz, a través de su importador, Prestige Auto, que cuenta con varios modelos que vieron modificados sus precios de lista. Recordemos que el impuesto interno que quedaba vigente se aplicaba sobre modelos que tenían un precio de lista superior a los 121 millones de pesos. Esos vehículos eran cargados con un 18%.

Cómo impacta la quita del impuesto al lujo

El año pasado, el gobierno de Javier Milei suspendió la aplicación de la primera escala y redujo el impacto de la segunda del impuesto interno, al llevarla del 35% al 18%. Ahora, con la sanción de la reforma laboral, el gravamen se ha eliminado.

Se trataba de un tributo que existe desde la década del 90 pero que fue modificada en enero de 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se habían establecido establecido para "defender la industria nacional" y frenar la salida de dólares. Sin embargo, con el tiempo terminó impactando en vehículos fabricados en el país y de gama media.

El resultado de la medida ya se empieza a ver, a pesar de que todavía no se ha implementado, algo que se espera para abril. De todos modos, se especula que habrá bajas promedio de entre el 12% y el 15% para aquellos modelos que estaban alcanzados por el gravamen.

Cuánto bajaron los precios

La primera empresa en salir a comunicar nuevos valores de venta fue Ford, que aplicó fuertes rebajas a sus modelos de alta gama, que llegan importados de los Estados Unidos.

El vehículo que más redujo su valor de venta fue el 4x4 Bronco, que durante febrero tuvo un precio de lista de 100.000 dólares y en marzo pasa a costar US$ 74.000, unos US$ 26.000 menos. Algo parecido sucede con las versiones del Mustang: el Dark Horse se vende a US$ 75.000 (costaba US$ 97.000) y el GT tiene un precio de US$ 65.000 (costaba US$ 90.000).

Hay que aclarar que las reducciones de la marca del óvalo son mayores a las esperadas porque también está aplicando un descuento por el acuerdo comercial con los Estados Unidos, que aún falta reglamentarse. Ese convenio contempla un cupo de 10.000 vehículos anuales procedentes del país norteamericano que podrán ingresar al país sin pagar el arancel del 35%.

Es por eso que Ford ya había hecho una rebaja de 10.000 dólares en diciembre para sus pickups grandes de la gama F-150, provenientes de los EE.UU., que desde entonces cuestan US$ 80.000 (versión Lariat HEV), US$ 85.000 (Tremor) y 105.000 (Raptor). Las camionetas, al ser consideradas vehículos de trabajo no estaban alcanzadas por el impuesto interno.

Otra empresa que ya había realizado un cambio adelantándose a la modificación que produjo la aprobación de la reforma laboral fue DS. La empresa de origen francés del grupo Stellantis bajó el precio del DS7 E-Tense de US$ 90.000 a US$ 72.000.

La otra empresa que anunció fuertes recortes en sus modelos más caros fue Toyota, ya que comunicó que su sedán más exclusivo, el modelo Crown, pasó de tener un precio de lista de US$ 93.000 a US$ 80.500. Y lo mismo pasó con el 4x4 Land Cruiser 300, que fue de US$ 189.300 a US$ 164.000.

Lo mismo ocurrió para la marca Lexus, con casos como el del NX 450h+, que fue de US$ 120.000 a US$ 104.000; el RX 350 F Sport, de US$ 107.900 a US$ 93.500; el RX 500h F Sport, de US$ 142.750 a US$ 123.700; y el RX 450h+ Luxury, de US$ 135.000 a US$ 117.000, dio cuenta Clarín.

Mercedes-Benz fue la última, hasta ahora, en anunciar nuevos valores de venta, aunque con una salvedad: la nueva lista regirá a partir del 1 de abril, cuando entre en vigor la nueva ley. Pero aclaran que se pueden hacer ya reservas a los concesionarios oficiales.

En total, la marca alemana modificará los precios de lista de un total de 20 modelos de su gama, incluyendo su vehículo más vendido en el país, el SUV GLC. A continuación, los modelos Mercedes que cambian su valor de venta a partir de abril.

Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC Avantgarde US$ 91.400 (antes US$ 105.000)

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC AMG-Line US$ 104.300 (antes US$ 119.900)

Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé US$ 114.900 (antes US$ 140.000)

Mercedes-Benz E 450 4MATIC US$ 158.300 (antes US$ 182.000)

Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC US$ 164.900 (antes US$ 205.000)

Mercedes-AMG A 35 4MATIC US$ 92.700 (antes US$ 106.600)

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC US$ 129.600 (antes US$ 149.000)

Mercedes-AMG C 43 4MATIC US$ 109.900 (antes US$ 127.900)

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC US$ 134.900 (antes US$ 155.000)

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance US$ 261.000 (antes US$ 300.000)

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé US$ 144.000 (antes US$ 165.000)

Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance Coupé US$ 269.700 (antes US$ 310.000)

Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé US$ 169.700 (antes US$ 195.000)

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ US$ 261.000 (antes US$ 300.000)

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé US$ 179.900 (antes US$ 240.000)

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupé US$ 269.700 (antes US$ 310.000)

Mercedes-AMG G 63 US$ 348.000 (antes US$ 400.000)

Mercedes-AMG SL 63 S E US$ 356.700 (antes US$ 410.000)

Mercedes-AMG GT 63 S E US$ 361.700 (antes US$ 415.000)

Mercedes-AMG SL 63 S E Paquete Carbono US$ 374.100 (antes US$ 430.000)