"Fue un milagro", aseguró el jefe departamental sobre el policía baleado en el centro de salud Ramón Carrillo

El jefe departamental de policía, Hernán Góngora, dialogó con Elonce y se refirió al estado de salud del titular de la Comisaría Quina, Gastón Heintz, quien fue herido con un arma de fuego este mediodía en el centro de salud Ramón Carrillo, luego de intentar disuadir a una persona que generó inconvenientes en el lugar.

Góngora relató que a las 13:00 de este jueves desde la Departamental Paraná tomaron conocimiento del episodio violento y precisó que el agresor era “una persona de sexo masculino, que manifestaba estar enojada con una situación personal, familiar sobre la cual en el centro de salud no obtenía respuestas”.

“Cuando concurre el personal policial a ese lugar, trata de disuadir el accionar de la persona, se la saca fuera del nosocomio y en esa circunstancia aparece su hermana, que también junto con el personal policial tratan de disuadir al hombre”, señaló.

El comisario agregó que “en un momento el hombre había salido a la parte externa del centro de salud y vuelve a ingresar y en ese momento el personal policial nuevamente trata de calmarlo y de sacarlo del lugar”. A continuación, describió Góngora, “se desata un forcejeo y el hombre le extrae el arma a uno de los funcionarios, la carga y efectúa dos disparos y lo lesiona”.

Tras el violento acto, el agresor fue reducido y detenido en el lugar.

El estado de salud del comisario baleado este mediodía en el Centro de salud Carrillo

El estado de salud del funcionario

Góngora confirmó que el uniformado fue dado de alta. “Realmente fue un milagro que la agresión no le haya provocado ninguna lesión”, aseguró.

El policía fue trasladado rápidamente al Hospital San Martín. El comisario había concurrido al centro de salud junto a otros efectivos a raíz del llamado realizado desde la institución.

El victimario tiene antecedentes penales

En tanto, el agresor de 36 fue detenido y se le practicó el dermotest. El jefe departamental aseguró que “tiene antecedentes penales por distintos hechos y ya había cumplido condenas”.

Asimismo, detalló que el victimario “no estaría atravesando un problema de salud mental” sino que “era un problema familiar con otra persona, el hombre pensaba que estaba en el interior del nosocomio e insistía con ingresar a hablar con su pariente, por eso reaccionaba así”.

Góngora confirmó que “se recabaron bastantes testigos y se tomaron varias testimoniales”, dado que el episodio de violencia ocurrió en una hora con alto flujo de pacientes. Además, en el lugar se realizaron las pericias, a cargo del personal de Criminalística. La causa quedó a cargo de la Fiscalía.

A partir de este episodio y en relación a la seguridad en los centros de salud, Góngora sostuvo que la institución Ramón Carrillo posee seguridad privada y policía de servicio adicional.