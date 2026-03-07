Luis Caputo sumó al economista uruguayo Ernesto Talvi como asesor del Ministerio de Economía

Ernesto Talvi se suma como asesor al Palacio de Hacienda

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, anunció la incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi como asesor de su equipo en el Palacio de Hacienda. La llegada del ex canciller de Uruguay se produce en medio de una serie de cambios dentro del Gobierno nacional.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Caputo destacó el perfil del economista y celebró su incorporación al equipo económico. “Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, escribió el ministro.

La noticia también fue respaldada por el presidente Javier Milei, quien compartió el anuncio en sus redes sociales con un breve mensaje de apoyo.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que Talvi trabajará como asesor del equipo económico, aportando su experiencia tanto en el ámbito académico como en el diseño de políticas públicas.

Ernesto Talvi

Trayectoria académica y política

Talvi cuenta con una extensa carrera en el mundo académico y en organismos internacionales. Antes de aceptar el nuevo rol en Argentina, se desempeñaba como investigador visitante en el Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington D. C..

También mantiene actividad como investigador en el Real Instituto Elcano, en España, y previamente dirigió la iniciativa de Política Económica y Social para

América Latina de la Brookings Institution.

En el plano político, su figura cobró relevancia en Uruguay a partir de 2018, cuando fundó el movimiento liberal-progresista Ciudadanos dentro del Partido Colorado.

Posteriormente fue candidato presidencial, resultó electo senador y asumió como ministro de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en 2021 decidió retirarse de la actividad política.

Luis Caputo

Formación y experiencia económica

Talvi es doctor en Economía y máster en Finanzas por la Universidad de Chicago, además de licenciado en Economía por la Universidad de la República de Uruguay.

Durante la década de 1990 ocupó el cargo de economista jefe del Banco Central del Uruguay, en el marco del programa de estabilización económica implementado en ese país.

A lo largo de su carrera también desarrolló investigaciones sobre política macroeconómica y desarrollo en América Latina, lo que lo posicionó como una referencia regional en materia de análisis económico.

Su mirada sobre la economía argentina

En noviembre de 2025, Talvi analizó el proceso de estabilización económica argentino y lo comparó con la experiencia uruguaya.

Según explicó, Uruguay tardó siete años y medio en llevar la inflación a un dígito tras iniciar su programa de estabilización. En ese sentido, planteó que el proceso requiere paciencia y continuidad de políticas.

“Querer apurar el tranco con la inflación muchas veces implica tasas de interés muy elevadas o un tipo de cambio demasiado apreciado”, advirtió en ese momento.

El economista también subrayó la importancia de mantener reglas de juego estables a largo plazo, algo que consideró clave para atraer inversiones y sostener proyectos estratégicos.

Como ejemplo mencionó el desarrollo de Vaca Muerta, al señalar que su crecimiento fue posible gracias a la continuidad de políticas energéticas a lo largo de distintos gobiernos argentinos.

Con su incorporación al equipo de Caputo, el Gobierno busca sumar experiencia internacional y fortalecer el diseño de políticas económicas en una etapa clave del programa de estabilización.