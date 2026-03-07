Cuánto cobran los cocineros en marzo de 2026 con el aumento oficial

Cuánto cobran los cocineros en marzo de 2026 cambió a partir del nuevo incremento salarial definido para el personal de casas particulares. Durante este mes, los trabajadores incluidos en la categoría de tareas específicas reciben una actualización del 1,5% en sus salarios mínimos, además de un bono extraordinario que se paga según la cantidad de horas trabajadas por semana.

La actualización surge del último acuerdo paritario del sector, que estableció nuevos valores de referencia para los trabajadores que desempeñan funciones especializadas dentro del ámbito doméstico. En esta categoría se encuentran los cocineros y cocineras contratados específicamente para la preparación de alimentos en hogares particulares.

Dentro del régimen laboral del personal doméstico, las tareas específicas incluyen actividades que requieren conocimientos o habilidades particulares. En el caso de los cocineros, su función principal es la elaboración de comidas, aunque en algunos casos también pueden cumplir otras tareas vinculadas a la organización de la cocina o la planificación de menús.

Los salarios por hora para cocineros

En este contexto, cuánto cobran los cocineros en marzo de 2026 depende principalmente de la modalidad de trabajo bajo la cual se desempeñan. El esquema distingue entre trabajadores “con retiro”, es decir, aquellos que cumplen sus tareas por horas o jornadas y luego se retiran del domicilio, y quienes trabajan “sin retiro”, es decir, que residen en el lugar donde prestan servicios.

Foto: TN.

Con el aumento del 1,5% aplicado este mes, los valores mínimos por hora quedaron actualizados. Para los cocineros con retiro, el monto es de $3.807,86 por hora, mientras que para quienes trabajan sin retiro el valor asciende a $4.161,84 por hora.

Estos montos funcionan como referencia mínima para todo el país y forman parte de la escala salarial oficial del personal de casas particulares. Sin embargo, en algunos casos los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores dependiendo de la experiencia del trabajador o de las tareas específicas que desempeñe.

Cuánto cobran por mes los cocineros

Además de la modalidad por hora, muchos trabajadores del sector están contratados bajo un esquema mensual. En ese caso, cuánto cobran los cocineros en marzo de 2026 también se ve reflejado en nuevos valores mínimos establecidos para todo el país.

Según la actualización vigente, los cocineros con retiro deben percibir al menos $466.154,68 mensuales, mientras que quienes trabajan sin retiro tienen un salario mínimo de $517.277,04 por mes. Esta diferencia se explica por las condiciones laborales de quienes residen en el domicilio donde trabajan.

Foto: Archivo Elonce.

Las escalas salariales del personal doméstico funcionan como una base de referencia obligatoria, aunque los montos finales pueden variar según la carga horaria, la experiencia del trabajador y las condiciones particulares acordadas entre empleador y empleado.

El bono extraordinario que se paga en marzo

Otro punto clave para entender cuánto cobran los cocineros en marzo de 2026 es el pago de un bono extraordinario no remunerativo que se entrega durante los meses de febrero y marzo, publicó TN.

Este adicional fue definido en la última negociación salarial del sector y se abona como una suma fija independiente del salario básico. El monto varía según la cantidad de horas semanales trabajadas por cada empleado.

En concreto, el bono es de $8.000 para quienes trabajan hasta 12 horas semanales, $11.500 para jornadas de entre 12 y 16 horas, y $20.000 para quienes superan las 16 horas semanales de trabajo.