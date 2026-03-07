Milei participó de la cumbre “Escudo de las Américas” en Florida y ratificó su alianza con Donald Trump

Milei junto a Trump en la cumbre “Escudo de las Américas”

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó este sábado en la cumbre “Escudo de las Américas”, realizada en el estado de Florida, donde ratificó su alianza política con el mandatario estadounidense Donald Trump y respaldó la creación de una nueva coalición regional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El encuentro reunió a doce jefes de Estado y líderes latinoamericanos con el objetivo de coordinar estrategias conjuntas frente al avance de los cárteles de la droga, las redes criminales transnacionales y la inmigración ilegal.

Foto: Embajada de Estados Unidos en Argentina

Según informó el Gobierno argentino, la iniciativa busca “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el continente, además de frenar la interferencia extranjera en el hemisferio.

La participación de Milei en la cumbre también sirvió para consolidar su relación política con Trump y reforzar el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. Desde la Casa Rosada destacan que el mandatario argentino se posiciona como uno de los aliados estratégicos de Washington en la región.

Una coalición contra los cárteles

Durante el encuentro, Trump planteó la necesidad de una respuesta más contundente frente a las organizaciones criminales que operan en el continente.

Foto de archivo. Créditos: Embajada de Estados Unidos en Argentina

“La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, sostuvo el presidente estadounidense, al comparar la estrategia con las operaciones internacionales realizadas contra el grupo terrorista Estado Islámico en Medio Oriente.

La propuesta de la coalición, denominada “Escudo de las Américas”, contempla el despliegue de cooperación militar, inteligencia regional y coordinación entre fuerzas de seguridad para enfrentar a los cárteles y sus redes financieras.

En el marco de su discurso, Trump también lanzó críticas hacia la situación de seguridad en México, al señalar que los cárteles tienen una fuerte influencia en ese país.

Créditos: AFP

Los líderes que participaron

Además de Milei y Trump, en la cumbre participaron dirigentes de distintos países del continente, entre ellos:

-Rodrigo Paz (Bolivia)

-José Antonio Kast (presidente electo de Chile)

-Rodrigo Chaves (Costa Rica)

-Luis Abinader (República Dominicana)

-Daniel Noboa (Ecuador)

-Nayib Bukele (El Salvador)

-Mohamed Irfaan Ali (Guyana)

-Nasry Asfura (Honduras)

-José Raúl Mulino (Panamá)

-Santiago Peña (Paraguay)

-Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago)

La agenda de Milei en Estados Unidos

Tras participar de la cumbre, Milei compartió un almuerzo de trabajo con Trump y luego continuó su agenda oficial en Estados Unidos.

Por la noche viajará a Nueva York, donde desarrollará diversas actividades. El domingo visitará la tumba del Rebe Lubavitch, líder espiritual del movimiento judío jasídico.

El lunes brindará una conferencia en la Yeshiva University y participará de la gala anual organizada por The Algemeiner. Al día siguiente mantendrá una reunión con el CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, y encabezará la apertura de Argentina Week 2026.

Viaje a Chile

Luego de finalizar su agenda en Estados Unidos, el presidente argentino viajará a Santiago de Chile para participar en la ceremonia de asunción presidencial del líder chileno José Antonio Kast.

Tras el acto oficial, Milei regresará a Argentina junto a su comitiva, poniendo fin a una gira internacional centrada en fortalecer alianzas políticas y económicas en la región.