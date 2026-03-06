Tini Stoessel habló del futuro con De Paul y dejó abierta la puerta al casamiento: “Tenemos ganas”

La cantante Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de referirse públicamente a su relación con el futbolista Rodrigo De Paul. Durante una entrevista concedida a un programa de televisión en Paraguay, la artista habló sobre su vínculo con el jugador de la Selección Argentina y dejó abierta la posibilidad de dar un paso importante en su vida personal.

El momento que despertó mayor repercusión se produjo cuando Tini Stoessel participaba de la entrevista en Asunción, ciudad donde se encuentra realizando presentaciones musicales. En medio de la conversación con los conductores, el programa recibió una llamada telefónica del propio De Paul, lo que generó un clima distendido en el estudio.

La intervención del futbolista se produjo justo cuando los conductores hacían referencia al anillo que la artista llevaba en su dedo anular, lo que dio lugar a preguntas sobre un eventual compromiso.

La frase de Tini que alimentó los rumores

Durante la charla, los presentadores intentaron obtener una confirmación directa del futbolista sobre la posibilidad de un casamiento. Sin embargo, la respuesta más concreta llegó de la propia Tini Stoessel, quien dejó entrever que la idea está presente en la pareja.

“Igual puede ser, tenemos ganas”, expresó la cantante cuando surgió la consulta sobre un posible matrimonio con el mediocampista del Atlético de Madrid.

La relación entre Tini y De Paul está más fuerte que nunca. Foto: Archivo.

A partir de esa frase, Rodrigo De Paul sumó otro comentario que incrementó las especulaciones alrededor del tema. “Lo único que puedo decir es que yo a fin de año tengo vacaciones”, señaló el jugador durante la comunicación telefónica.

Las declaraciones generaron repercusión inmediata en redes sociales y medios de espectáculos, ya que desde hace meses circulan versiones sobre una posible boda entre ambos, según informó la Agencia NA.

Lo que se sabe sobre la posible boda

Si bien la pareja no confirmó oficialmente una fecha para el casamiento, distintas versiones periodísticas comenzaron a mencionar algunos posibles detalles sobre el evento.

Entre los datos que trascendieron, se señaló que la celebración podría realizarse en Dok Haras, un predio ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz, conocido por ser escenario de eventos sociales de alto perfil.

Además, algunos medios mencionaron como posible fecha el 28 de diciembre de 2026, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre ese día ni sobre el lugar del evento.