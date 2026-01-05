Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutan de sus vacaciones en una playa exclusiva

REDACCIÓN ELONCE
Tini Stoessel compartió imágenes de sus vacaciones en Tulum junto a Rodrigo De Paul y amigos, mostrando una etapa de amor y complicidad.
La cantante Tini Stoessel se robó todas las miradas de sus seguidores al publicar en sus redes sociales una serie de imágenes de sus vacaciones en Tulum, uno de los destinos más exclusivos del Caribe mexicano. En las postales se la ve disfrutando del mar, los atardeceres y la compañía de su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul.
Lejos de la discreción que caracterizó a la artista en meses anteriores, Stoessel decidió compartir momentos íntimos de su viaje, mostrando no solo el paradisíaco paisaje, sino también la cercanía y complicidad que atraviesa su relación con el mediocampista de la Selección Argentina.
“Con mis personas favoritas”, escribió la cantante en la publicación que rápidamente cosechó miles de likes y comentarios por parte de sus fanáticos, quienes celebraron verla plena y relajada en este nuevo capítulo de su vida personal.
Un viaje que confirma el presente de la pareja
Las imágenes compartidas por Tini reflejan una etapa de mayor exposición pública junto a De Paul. En las fotos, la pareja aparece abrazada frente al mar, compartiendo caminatas por la playa y atardeceres románticos en la costa de Tulum.
Según se pudo ver en la publicación, las vacaciones en Tulum no fueron en soledad, sino acompañados por un selecto grupo de amigas de la cantante, con quienes compartieron la estadía en una de las mansiones de la exclusiva zona costera.
La elección del destino no pasó desapercibida entre sus seguidores, ya que Tulum es reconocido por su entorno natural, privacidad y propuestas de lujo, lo que lo convierte en uno de los lugares predilectos de figuras del espectáculo internacional.
El regreso a la exposición pública
La decisión de Stoessel de mostrar su viaje marca un contraste con el bajo perfil que había adoptado tiempo atrás respecto a su vida sentimental. Esta vez, la artista no dudó en incluir a su novio en las imágenes, destacando el vínculo que los une.
Las postales de las vacaciones en Tulum fueron interpretadas por muchos como una confirmación del buen momento que atraviesa la pareja, que se mostró distendida, sonriente y muy unida frente al mar.