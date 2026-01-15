 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El nuevo tatuaje de corazones que comparten Tini y Rodrigo de Paul

Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul dejaron ver que comparten un nuevo tatuaje de corazones, y que están en el mejor momento de la relación.

15 de Enero de 2026
Tini y Rodrigo de Paul
Tini y Rodrigo de Paul Foto: NA

La cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo de Paul se encuentran viviendo su mejor momento. Los enamorados sellaron su amor con un gran gesto romántico e imborrable: un tatuaje.

 

La pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Tulum, México, acompañados de sus amigos más cercanos.

 

A través de una publicación que compartió días atrás, el deportista mostró como tatuó en su piel un pequeño dibujo hecho por su novia durante sus vacaciones.

Foto: NA
Foto: NA

Alejándose del hermetismo que había sobre su relación meses atrás, el futbolista gritó su amor a los cuatro vientos con una sentida publicación dedicada a Stoessel. Su enorme gesto fue acompañado con un carrete de imágenes románticas de ambos, con las paradisiacas playas de fondo.

 

“Que lindo sos. Te amooooo”, escribió su novia en la publicación.

 

Los fanáticos enloquecieron cuando vieron que la artista replicó el romántico gesto de su novio, pero en su clavícula.

Foto: NA
Foto: NA

Tini Stoessel Rodrigo De Paul Tatuajes
