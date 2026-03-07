Continúa la 52° Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano en Feliciano

Desde el jueves se vive la 52º edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano en San José de Feliciano. Con una programación que incluye espectáculos musicales, jineteada, desfile de jinetes y feria de artesanos, la celebración terminará el domingo. El evento, que es uno de los más representativos del norte entrerriano, se desarrolla en el predio multieventos ubicado junto al polideportivo municipal.

Las noches del sábado y domingo de la Fiesta de Feliciano se transmitirán en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En este sentido, el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, explicó a Elonce que esta es la segunda edición que se lleva adelante en el nuevo predio, luego de que durante más de 50 años la celebración se realizara en la plaza pública de la localidad.

“El año pasado fue nuestra primera experiencia en un predio específico para la fiesta. Hoy estamos más cómodos y podemos organizar mejor todas las actividades características de nuestra fiesta”, señaló.

Origen y actividades

La fiesta surgió en la década del 70 vinculada a la producción ganadera local y a las primeras ventas de hacienda en la zona. Con el tiempo fue declarada de interés provincial y consolidó su perfil como evento cultural y tradicional.

Grilla artística y actividades

La noche del sábado incluye una jineteada en un predio tercerizado ubicado en el ejido de Feliciano y, por la noche, en el escenario mayor, los shows de Vidalero, Mario Castelló, Bocha Sheridan e Iván Ruiz.

El domingo tendrá como cierre al cuarteto Los Herrera, cuya presentación agotó las entradas disponibles en plateas, además de las presentaciones de Cristian Herrera y grupos regionales.

Los Herrera

Christian Herrera

Bocha Sheridan

Tolato Trío

Monchito Merlo

Pasión Campera

Marcos Castelló

Iván Ruiz

Vikingo Correa

Vidaleros

Además, los artistas locales y regionales tendrán su espacio a través del Festival “Maestro Quique Candia”, que se realizará el sábado 21, brindando la oportunidad de subir al escenario mayor a quienes no hayan sido contratados directamente por la comisión.

Entradas

Las entradas generales tendrán valores diferenciados según la jornada. También se podrán adquirir de manera anticipada a través de la plataforma digital Simple Pass. Arévalo indicó que la ciudad recibe entre 8.000 y 10.000 personas por noche, con picos mayores durante el sábado y el domingo. Destacó además que el evento genera un importante movimiento económico para hoteles, restaurantes, comercios y emprendedores locales.

En el predio se encuentra emplazado el escenario mayor “Lázaro Blanco”, junto a plateas, espacios para sillones, feria de artesanos, quinchos tradicionales y puestos gastronómicos.

Los valores de las entradas son:

Sábado: $20.000

Domingo: $20.000