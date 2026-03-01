Diamante celebró 190 años de vida: "Elegimos el trabajo, la transparencia y la construcción colectiva"

La celebración fue el viernes por la tarde y congregó a toda la localidad

El pasado viernes 27 de febrero, Diamante celebró sus 190 años con una fiesta inolvidable en Plaza 9 de Julio. La jornada estuvo marcada por la alegría y la gran cantidad de público, vecinos y visitantes, que se acercaron a acompañar y disfrutar de cada momento.

Foto: Municipalidad de Diamante

Las actividades comenzaron a las 18:30 horas con el acto protocolar, frente al Mástil Mayor, que estuvo encabezado por el Presidente Municipal Ezio Gieco, acompañado por el Secretario de Justicia de la Provincia, Julián Maneiro, en representación del Gobernador; la Vicepresidente Municipal, Sandra Morán; el Senador Departamental, Gustavo Vergara; los Diputados Provinciales: Lénico Aranda y Silvina Deccó; Presidentes Municipales, Comunales y de Juntas del Departamento Diamante; Concejales, autoridades provinciales, departamentales, municipales, de seguridad, civiles, eclesiásticas, escolares, instituciones y vecinos de Diamante.

“Este es el camino que elegimos: del trabajo, de la transparencia y de la construcción colectiva. Porque gobernar no es prometer, es cumplir, es transformar cada recurso en bienestar concreto para nuestra comunidad”, sostuvo el Intendente.

Foto: Municipalidad de Diamante

“Agradezco a cada uno de ustedes por acompañar, por entender, por ser pacientes y por comprometerse con esta ciudad. Porque cada aporte, por pequeño que parezca, suma al crecimiento colectivo. Sigamos construyendo juntos la ciudad que merecemos. Con diálogo. Con respeto. Con firmeza. Y con esperanza”, agregó.

Foto: Municipalidad de Diamante

Una noche con música y propuestas de emprendedores

Luego, se dio paso al escenario con las presentaciones de: DNI Folklore, Julio “El Flaco” Figueroa, Elemento, Beat Art Estudio, Lucía Giménez, Pilar Chazarreta, Sofía Cáceres y Valentín Fernández.

Foto: Municipalidad de Diamante

El cierre estuvo a cargo de Los Lirios de Santa Fe, que coronaron la celebración con un enérgico show que incluyó sus grandes éxitos.

Foto: Municipalidad de Diamante

También estuvieron presentes emprendedores y artesanos; además de los Food Trucks, y los puestos de gastronomía que contaron con la participación de instituciones deportivas de la ciudad.