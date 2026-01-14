Festival de Diamante: "Ser Paisana Nacional es un orgullo”, expresó Melanie Hereñú

La elección de la Paisana 2026 se vivió con gran emoción durante la tercera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore, que concluyó este martes, y volvió a ratificar el fuerte arraigo cultural que tiene este tradicional encuentro. Ante un marco de público colmado, autoridades locales, integrantes del jurado y decenas de familias acompañaron a las jóvenes postulantes que participaron de una de las ceremonias más simbólicas del festival.

Tras el desfile y las distintas instancias de evaluación, el jurado consagró a Melanie Hereñú como Paisana 2026, quien asumió así el rol de representante oficial del festival durante todo el año. La proclamación estuvo marcada por los aplausos, las lágrimas y los abrazos de familiares y amigos, en una escena que reflejó la intensidad emocional del momento y el orgullo compartido por la comunidad.

La elección de la paisana no es solo un certamen estético, sino una instancia que pone en valor el conocimiento, la identidad y el compromiso con las tradiciones rurales. Las participantes debieron demostrar saberes vinculados a la historia gaucha, la vida en el campo y el significado cultural de la jineteada, uno de los espectáculos más emblemáticos de la región y eje central del festival.

Un sueño forjado desde la infancia

A pocos días de ser proclamada, Melanie Hereñú dialogó con Elonce y relató lo que significó para ella alcanzar este reconocimiento. “La verdad que es un orgullo, fue un momento hermoso. Fue algo que soñé toda mi vida, ya que desde muy chica voy al festival y siempre ver la elección fue algo que me imaginé. Hoy poder ser Paisana Nacional es un orgullo”, expresó visiblemente emocionada.

La flamante Paisana 2026 explicó que se trató de su primera participación en la elección nacional, aunque cuenta con experiencia en otros certámenes. “Es la primera vez que participaba de la elección de la paisana nacional, pero ya he participado en otros certámenes.

Actualmente soy representante departamental del carnaval en Victoria”, detalló. Además, recordó que fue electa segunda representante en la Fiesta Nacional de la Cosechadora de Soja y segunda acompañante en la Fiesta de la Guitarra.

El camino hasta Diamante y el valor del esfuerzo colectivo

Consultada sobre la experiencia de compartir el certamen con otras jóvenes, Melanie destacó el compañerismo y el esfuerzo que implicó llegar hasta el festival. “Fue muy lindo poder conocer a otras personas y también conocer cómo se preparan para ir al festival. En mi caso, fuimos un grupo de amigos que hicimos una agrupación de cero y decidimos desfilar por primera vez”, relató a Elonce.

En ese sentido, remarcó las dificultades económicas y logísticas que atravesaron: “Cada uno ya pertenecía a una agrupación, pero por distintas razones dejó de salir. Empezar de cero y llegar hasta acá no es fácil, estamos lejos y la situación económica está muy difícil para todos”.

Para Hereñú, el intercambio con las demás postulantes fue clave: “Poder charlar con mis compañeras y compartir cómo hizo cada una para ir fue algo muy lindo, porque se comparten experiencias”.

El coloquio y una mirada integral sobre la fiesta

La instancia del coloquio fue otro de los momentos centrales de la elección. Según explicó la joven, el jurado realizó preguntas personales y vinculadas a las costumbres. “Fueron muchas preguntas personales, sobre nuestra historia, lo que pensábamos, y después preguntas más claves en relación a nuestras costumbres”, contó.

Melanie consideró que su enfoque integral sobre el rol de la paisana fue determinante. “No quise ser solo alguien que represente la fiesta el día de la elección y quede como un recuerdo, sino poder participar desde lo que uno puede aportar como persona”, explicó. En ese punto, vinculó su mirada con su formación profesional: “Soy licenciada en terapia ocupacional, me recibí hace muy poquito, y hablé mucho de eso”.

Desde esa perspectiva, planteó la importancia de la accesibilidad y la inclusión dentro del predio. “Estamos en una fiesta donde a veces hay accidentes, entonces pensar en la gente que asiste, cómo todos podemos ingresar y estar en igualdad de condiciones”, señaló a Elonce.

Incluso mencionó experiencias personales que la llevaron a reflexionar sobre el tema: “Tuve como paciente a alguien que salió campeón en Diamante y eso me hizo repensar qué le falta a la fiesta para que todos podamos acceder”.

Impacto económico y raíces familiares

Durante la entrevista con Elonce, la Paisana 2026 también subrayó el impacto económico del festival. “La fiesta ayuda mucho a la economía local, no solo a los lugares para quedarse a dormir, sino a las carnicerías, restaurantes, verdulerías. Todos los que vamos consumimos ahí”, afirmó. En esa línea, destacó que el beneficio se extiende a localidades cercanas, ya que muchos visitantes eligen hospedarse en zonas aledañas.

En el plano personal, Melanie resaltó el fuerte vínculo familiar con el festival y la jineteada. “La fiesta me recuerda mucho a mis abuelos, que toda la vida fui con ellos y fueron los que siempre me llevaron. Mi abuelo quedó cuarto una vez en Diamante y mi papá también es jinete”, contó. Este año, además, vivió el evento junto a sus amigos durante todas las noches, lo que reforzó el valor del esfuerzo compartido.

El momento de la consagración

Uno de los pasajes más emotivos de la noche fue el instante en que se anunció su nombre como ganadora. “Lo primero que se me pasó por la mente fue ver a mi abuelo entrar corriendo, sacarse el sombrero y gritarme. Eso fue lo que más me emocionó”, recordó.

A eso se sumó la satisfacción personal de haber alcanzado un objetivo largamente anhelado. “Siempre uno va a participar, pero también se prepara para ganar, y nunca había logrado quedar como reina o representante”, confesó.

Hereñú aseguró que sintió que el reconocimiento llegó en el momento justo. “Me dijeron que las cosas llegan cuando tienen que llegar, y creo que fue el momento justo. Lloré, agradecí y ver a mis abuelos tan orgullosos fue lo que más me conmovió”, concluyó.

Tras regresar a su ciudad, destacó el acompañamiento recibido: mensajes en redes sociales, llamados radiales y el cariño de la comunidad. “Está todo el mundo contento, así que estoy súper feliz”, dijo. Aunque admitió que el resultado la sorprendió, valoró el nivel de todas las participantes y asumió el compromiso de representar al festival de la mejor manera durante su año como Paisana 2026.