 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Final a pura tradición gaucha

Diamante consagró a los campeones de jineteada y cerró con éxito su 54ª edición: los ganadores

El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 concluyó el martes por la noche con gran cantidad de público y la premiación de los nuevos campeones en Bastos, Clinas y Cuero Tendido. El cierre del tradicional certamen.

14 de Enero de 2026
Diamante consagró a los campeones del Festival.
Diamante consagró a los campeones del Festival. Foto: (Festival de Diamante).

REDACCIÓN ELONCE

El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 concluyó el martes por la noche con gran cantidad de público y la premiación de los nuevos campeones en Bastos, Clinas y Cuero Tendido. El cierre del tradicional certamen.

El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 cerró en la noche del martes su 54ª edición de manera exitosa, con gran marco de público y la consagración de los nuevos campeones del certamen de jineteada, uno de los momentos más esperados del evento que volvió a ratificar su lugar central en el calendario tradicionalista del país.

Luego de varias jornadas de intensa competencia en el campo “Lisardo Gieco”, se llevó a cabo la premiación de los ganadores en las distintas categorías, ante el aplauso de miles de personas que acompañaron el cierre del festival.

Ganadores en Bastos

 

En la categoría Bastos, el primer puesto fue para Martín Quinteros, de Jovita, Córdoba, quien logró una destacada actuación montando a “La Deseada”, de la tropilla de Papes. El segundo lugar quedó en manos de Enzo Carlesi, de Maidana, Chaco, en “El No Me Olvides”, de Rionda.

El podio lo completó Lucas Daniel Pedernera, de Villa Mancay, Córdoba, sobre “La Niebla”, de Perret, mientras que el cuarto puesto fue para Nelson Aguirre, de Finca La Costa, Salta, en “El Dorado”, de Pergolesi.

Resultados en Clinas

 

En la exigente categoría Clinas, el triunfo fue para Cristian Toledo, de Lincoln, Buenos Aires, quien montó a “La Ardilla”, de Simo. El segundo lugar fue para Oscar Alberto Lucero, de Alvear, Santa Fe, en “El Piojo”, de Oggero. En tercer lugar se ubicó Nardi Oscar Izaguirre, de Ibicuy, sobre “La Garrafita”, de Mendizábal, y el cuarto puesto fue para Agustín Leiva, de Villaguay, en “El Cola Fina”, de Palen.

La tropilla ganadora del festival fue “Los Taitas”, de Julio y Fermín Mendizábal, de Rauch, Buenos Aires, mientras que la Mejor Corcoveada fue para el reservado “El Cachetazo”, de Mendizábal, con la destacada monta del jinete Brian Gómez.

Final del campeonato de Criadores

 

En tanto, también se disputó la final del Campeonato de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas, en la categoría Cuero Tendido. El primer puesto fue para Kevin Rodríguez, de Rauch, montando a “La Tijera”, de José Andraca. El segundo lugar quedó para Jorge Romero, de San Cristóbal, Santa Fe, en “El Debutante”, de Luis Amado, y el tercero fue para Joel Domínguez, de Brandsen, Buenos Aires, sobre “El Payaso”, de Leoz.

En el rubro criadores, los ganadores fueron los Hermanos Leoz, de Indio Rico, Buenos Aires, seguidos por Gustavo Solsona, de La Pampa.

Con una convocatoria multitudinaria, alto nivel deportivo y fuerte identidad cultural, el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes de la tradición argentina.

Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 - Final de bastos y clinas

 

Temas:

Festival de Jineteada y Folclore de Diamante Los Majestuosos del Chamamé
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso