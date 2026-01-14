Diamante consagró a los campeones de jineteada y cerró con éxito su 54ª edición: los ganadores

El Festival de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 cerró en la noche del martes su 54ª edición de manera exitosa, con gran marco de público y la consagración de los nuevos campeones del certamen de jineteada, uno de los momentos más esperados del evento que volvió a ratificar su lugar central en el calendario tradicionalista del país.

Luego de varias jornadas de intensa competencia en el campo “Lisardo Gieco”, se llevó a cabo la premiación de los ganadores en las distintas categorías, ante el aplauso de miles de personas que acompañaron el cierre del festival.

Ganadores en Bastos

En la categoría Bastos, el primer puesto fue para Martín Quinteros, de Jovita, Córdoba, quien logró una destacada actuación montando a “La Deseada”, de la tropilla de Papes. El segundo lugar quedó en manos de Enzo Carlesi, de Maidana, Chaco, en “El No Me Olvides”, de Rionda.

El podio lo completó Lucas Daniel Pedernera, de Villa Mancay, Córdoba, sobre “La Niebla”, de Perret, mientras que el cuarto puesto fue para Nelson Aguirre, de Finca La Costa, Salta, en “El Dorado”, de Pergolesi.

Resultados en Clinas

En la exigente categoría Clinas, el triunfo fue para Cristian Toledo, de Lincoln, Buenos Aires, quien montó a “La Ardilla”, de Simo. El segundo lugar fue para Oscar Alberto Lucero, de Alvear, Santa Fe, en “El Piojo”, de Oggero. En tercer lugar se ubicó Nardi Oscar Izaguirre, de Ibicuy, sobre “La Garrafita”, de Mendizábal, y el cuarto puesto fue para Agustín Leiva, de Villaguay, en “El Cola Fina”, de Palen.

La tropilla ganadora del festival fue “Los Taitas”, de Julio y Fermín Mendizábal, de Rauch, Buenos Aires, mientras que la Mejor Corcoveada fue para el reservado “El Cachetazo”, de Mendizábal, con la destacada monta del jinete Brian Gómez.

Final del campeonato de Criadores

En tanto, también se disputó la final del Campeonato de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas, en la categoría Cuero Tendido. El primer puesto fue para Kevin Rodríguez, de Rauch, montando a “La Tijera”, de José Andraca. El segundo lugar quedó para Jorge Romero, de San Cristóbal, Santa Fe, en “El Debutante”, de Luis Amado, y el tercero fue para Joel Domínguez, de Brandsen, Buenos Aires, sobre “El Payaso”, de Leoz.

En el rubro criadores, los ganadores fueron los Hermanos Leoz, de Indio Rico, Buenos Aires, seguidos por Gustavo Solsona, de La Pampa.

Con una convocatoria multitudinaria, alto nivel deportivo y fuerte identidad cultural, el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante volvió a consolidarse como uno de los eventos más importantes de la tradición argentina.