Festival de Diamante: Litoral Mitá llevó chamamé joven y fiesta a la última noche

Litoral Mitá en el Festival de Diamante fue una de las postales musicales que dejó la última luna del 54º Festival Nacional de Jineteada y Folclore, donde el grupo entrerriano aportó ritmo, alegría y una marcada identidad litoral al cierre de la histórica celebración popular.

La banda se presentó el martes por la noche en el escenario mayor del predio y fue la encargada de encender al público con un espectáculo dinámico, cargado de chamamé, polkas y canciones festivas que invitaron al sapucai y al baile. Integrado por jóvenes músicos provenientes de Aldea María Luisa, Paraná, Colonia Avellaneda y Hasenkamp, el grupo debutó por primera vez en el tradicional evento de la “ciudad blanca”.

Desde los primeros acordes, con acordeón, guitarras, bajo y batería, Litoral Mitá marcó el pulso de una presentación pensada para celebrar la música del litoral. La apertura llegó con “La Fiesta Grande”, seguida por “Puerto Tirol”, popularizada por Los Nocheros, que fue coreada por el público presente.

Un repertorio para celebrar el litoral

La propuesta musical continuó con una seguidilla de polkas y chamamés que reforzaron el clima festivo de la noche. Entre los temas interpretados se destacaron “Por tu culpa chamamé” y “Entre amigos y chamamé”, piezas que reflejaron el espíritu joven y popular que el grupo busca transmitir en cada escenario.

“Trajimos un poco de fiesta para que la gente se divierta, para que nos acompañe con sapucai y disfrute”, señalaron los músicos al referirse al repertorio elegido para su debut en Diamante.

La emoción del debut en un escenario soñado

Tras la presentación, Benjamín Roskopf dialogó con Elonce y expresó la emoción que significó formar parte de la grilla del festival. “Estamos felices de poder tocar por primera vez en el Festival de Diamante y en este escenario que es tan importante para la provincia y para la región”, afirmó.

El músico remarcó además el valor simbólico del evento para quienes crecieron en localidades cercanas. “Es un festival que uno, desde chico, siempre sueña con venir a tocar. Siempre venimos a la tribuna y hoy, estar acá arriba, es un logro enorme para nosotros”, sostuvo.

En la misma línea, añadió que el vínculo con Diamante y el festival es parte de su historia personal. “Todos los que nos hemos criado cerca de Diamante hemos venido desde chicos al festival. Al ser músico y haber visto tantos artistas importantes en el escenario y hoy ser parte de la grilla, es una emoción muy linda, porque es algo que uno desde chico sueña”, remarcó.

Proyección y trabajo sostenido

De cara al futuro, Roskopf destacó el buen momento que atraviesa la banda. “Venimos con muchas fechas y gracias a Dios con mucho laburo. Esperamos seguir así durante todo el año. Queremos cada vez salir más y la proyección se viene muy grande. Somos un grupo de chicos que venimos trabajando muy duro y estamos con muchas ganas”, concluyó.