El intendente destacó el éxito del Festival de Diamante: "es una fiesta familiar y de encuentro"

REDACCIÓN ELONCE
En diálogo con Elonce, el intendente Ezio Gieco realizó un balance de la edición 2026 del Festival de Jineteada y Folclore. Subrayó la masiva convocatoria, el buen comportamiento del público y un cierre económico positivo.
El balance Festival de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 fue calificado como “altamente positivo” por el intendente Ezio Gieco, al evaluar la edición que llegó este martes a su fin y agregó que "trabajamos para que sea así", dijo a Elonce.
El jefe comunal sostuvo que el evento cumplió con los objetivos planteados por el municipio y la comisión organizadora, y destacó la respuesta del público, pese a las dificultades climáticas registradas durante los primeros días.
Gieco explicó a Elonce que el clima obligó a realizar modificaciones en la programación original, especialmente, durante la jornada del jueves. “El clima nos incomodó un poquito, pero redoblamos la apuesta y trasladamos una de las noches a este martes”, señaló.
Según detalló, el cronograma fue reorganizado sin afectar el desarrollo general del festival ni la calidad de los espectáculos. "Nos ha ido muy bien, tenemos un festival de excelente nivel y el comportamiento de los visitantes ha sido ejemplar, tanto en el ingreso, como en el egreso de la gente", resumió.
Convocatoria y comportamiento del público
El intendente remarcó que el festival tuvo un nivel artístico y organizativo muy alto, y valoró especialmente el comportamiento de los visitantes. “A la madrugada veíamos cómo la gente se retiraba contenta, con gestos positivos”, expresó a Elonce.
Además, subrayó que se trató de una "fiesta familiar y de encuentro, pensada no solo para la ciudad sino para toda la región y la provincia".
"No hemos tenido ni una denuncia por faltante de un celular, nada. En una fiesta tan grande como esta. Ha sido un ambiente muy lindo. Creo que ha sido excelente", remarcó
En cuanto a la convocatoria, informó que durante el desarrollo del festival se vendieron alrededor de 35.000 tickets, entre plateas y entradas generales. Precisó que hubo noches con cerca de 10.000 entradas pagas (como el domingo), a las que se sumaron bailarines, jinetes, trabajadores, gastronómicos, artesanos y emprendedores que accedieron al predio por su participación en el evento.
Inversión, seguridad y balance económico
Gieco reconoció que el festival representó una fuerte apuesta del municipio y un esfuerzo económico significativo. “Tenemos la responsabilidad de recuperar la inversión que hacemos”, indicó a Elonce, y confirmó que el balance económico fue positivo, incluso, antes de la última noche. “El cierre va a ser muy bueno, excelente”, afirmó Gieco.
En materia de infraestructura y seguridad, detalló que se realizaron mejoras sustanciales en el predio. Entre ellas, mencionó la renovación del 50% del cerco perimetral, el aumento de la distancia entre cercos y tribunas para mayor comodidad del público, y la ampliación de la capacidad del predio Martín Fierro.
También destacó la habilitación de un nuevo acceso al campo de jineteada para emergencias y las inversiones en sanitarios, que no generaron reclamos durante el evento que se desarrolló durante seis noches en Diamante.
Organización y desafíos futuros
El intendente resaltó el trabajo de la Comisión de Apoyo al Festival, que desde hace años recauda fondos para invertir en el predio, y mencionó la presentación de una nueva rifa con importantes premios. Asimismo, valoró el rol de la comisión de jineteada y el esfuerzo sostenido durante once meses de planificación.
Asimismo, el intendente resaltó el trabajo silencioso de mucha gente que está involucrada en la organización del Festival. "Hay muchísimas horas y muchísimo esfuerzo de gente que no se para frente a una cámara, pero que hace que este festival sea lo que es", remarcó
Finalmente, Gieco agradeció la cobertura de los medios y adelantó que ya comenzarán a trabajar para la próxima edición. “En febrero tendremos la primera reunión para la edición 55”, anunció a Elonce, e invitó a volver a participar del festival el próximo año.