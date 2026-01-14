"Uno anhela la llegada de estas fiestas", asegura el público del Festival de Diamante

En el marco de la última noche del 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con el público que disfruta de la final de las jineteadas, de los espectáculos musicales y del patio gastronómico.

Xiomara, diamantina, contó a Elonce: “Vine con mi novio y su familia. La estamos pasando lindo, vinimos todas las noches, bailamos”. “Disfruto mucho de venir y hacer lo que me gusta”, agregó al contar que es integrante de Diamante Baila.

Norma, una mujer de Diamante, remarcó que el festival “es muy importante, un orgullo por las fiestas de todos los años. Hay mucho público. Esta edición me gustó”.

Nacho, modelo e influencer, dialogó con Elonce, se mostró emocionado y explicó: “Estoy con mis amigos que conocí en este Festival. Lo elijo porque me siento muy cómodo tienen mucho de lo que uno vive en la vida cotidiana. Estoy contento y agradecido de compartir. Soy de Don Cristóbal, un pueblo cercano a Diamante. Estoy emocionado porque uno anhela estas fiestas y llegar a esta altura del mes, del año y poder haber venido es una gran alegría”.

Jóvenes de Santa Fe señalaron que la jineteada les pareció “demasiado”, en un sentido positivo. “Vinimos varias veces porque está bueno, hay mucha fiesta y se ven muchos caballos”, contaron. “Vinimos a ver la final con mis hijos”, señaló otro hombre.

“Nos quedamos al baile, a bailar con Los Majestuosos. Somos de Viale, Las Tunas, Crucesita Séptima. Venimos porque es la Reina de las Jineteadas y la mejor de Entre Ríos, estuvo muy linda”, explicó un grupo de hombres.

Un hombre de Villa Constitución, Santa Fe, señaló que hace varios años asiste al Festival. “Después de Jesús María, Diamante”, afirmó. “Las caballadas, los jinetes, la joda”, enumeró, entre risas, los motivos por los que le gusta la actividad.

Un jinete de Federal, que no compitió, valoró que la final “estuvo bastante pareja”.

Un grupo de gauchos de Costa Grande comentó que este año “entregaron a la Paisana Nacional, Iara Ramírez”.

Grecia, acarreadora de pilchas, se mostró agradecida y orgullosa de haber sido convocada para tal tarea, que cumple hace cuatro años.

Marcos, de Crespo, llegó al festival con familiares. “Siempre que la situación lo permita, tratamos de cumplir todos los años con el festival. Muy buenas las montas, los caballos y los jinetes”, marcó y se mostró seguidor del jinete Adrián Cabrera, de Tabossi.

Horacio, de Gualeguay, señaló que va al festival todos los años junto a la tropilla La Mochilera. “Con mi sobrino trabajamos con la tropilla. Arreglamos y emprolijamos los caballos, que entren en los palenques. Vinimos con 25 caballos, estuvieron bien”, explicó.