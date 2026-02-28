“Belén” de Dolores Fonzi ganó como Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya

La película argentina Belén, dirigida por Dolores Fonzi, se coronó como Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya, destacando la criminalización de emergencias obstétricas y generando repercusión internacional.
La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, logró un hito para el cine argentino al obtener el premio a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026.
Basada en el caso real de una joven de Tucumán condenada en 2016 tras un aborto espontáneo, la obra desató emociones y celebraciones entre los artistas presentes en la ceremonia en Barcelona. “Dolores Fonzi recoge el premio a la Mejor Película Iberoamericana por ‘Belén’ #Goya2026”, comunicó la cuenta oficial de los premios en redes sociales.
Antes del inicio de la ceremonia, Fonzi se mostró emocionada en la alfombra roja. “La verdad que es muy emocionante estar acá, es como el cierre de oro de la película”, expresó, reflejando la importancia del reconocimiento y la visibilidad internacional que obtiene la obra. La directora destacó que la película da voz a historias que suelen permanecer ocultas en la sociedad, generando un debate sobre los derechos reproductivos y la desigualdad social.
La película revive la historia de Belén, quien tras un aborto espontáneo fue condenada a ocho años de cárcel por homicidio en 2016, cuando la interrupción voluntaria del embarazo aún no era legal en Argentina. Fonzi subrayó la vigencia del tema: “La historia de Belén está vigente porque siguen sucediendo casos como el de ella, con chicas que están siendo juzgadas por emergencias obstétricas, sigue sucediendo y eso que pasaron diez años”.
Impacto social y visibilidad internacional
Dolores Fonzi resaltó que la película no solo es un proyecto cinematográfico, sino también una herramienta de debate sobre derechos fundamentales y desigualdad. Señaló que, aunque la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina desde 2020, muchas mujeres de sectores vulnerables aún enfrentan dificultades para acceder a los recursos médicos. “Desde el gobierno se quieren quitar todos los recursos para las mujeres pobres, lo que hace que la ley sea solo para una parte de la población”, advirtió la directora.
El proceso de involucrarse con la historia llevó a Fonzi a conocer a la verdadera Belén y a su abogada, Soledad Deza, un contacto que resultó determinante para abordar el caso en la pantalla grande. La directora destacó también la proyección internacional de la película, con su próxima presentación en la ONU durante el Día de la Mujer. “Voy a la ONU el fin de semana que viene, expongo en el Día de la Mujer, todo eso es increíble y la película da mucho que hablar”, afirmó.
El largometraje ha motivado debates y actividades educativas y sociales, incluyendo escuelas, universidades y cárceles, generando un espacio de diálogo sobre derechos reproductivos. Fonzi enfatizó que “muchas mujeres en circunstancias similares a las de Belén se sienten escuchadas”, reafirmando el impacto social y emocional de la obra.
Reconocimientos y trayectoria del film
El recorrido internacional de Belén ha sido notable. La película compitió en el Festival de San Sebastián, donde Camila Plaate ganó la Concha de Plata a mejor interpretación de reparto, obtuvo el Premio Forqué a mejor película iberoamericana y fue preseleccionada para los Oscar en la categoría de mejor película internacional. Para Fonzi, la nominación en los Goya representa un reconocimiento especial dentro de un año competitivo.
“La verdad es que cuando hacés una película querés que salga, que se pueda filmar, vas paso a paso, pero no podés pensar en esto”, comentó Fonzi, valorando la repercusión social alcanzada. “Vamos a ver qué pasa, pero estoy infinitamente agradecida ya con lo que la película me dio”, añadió. Más allá del premio, la obra consolida el cine argentino como vehículo de reflexión sobre problemáticas sociales y derechos fundamentales, proyectando debates a nivel internacional.
Belén confirma cómo el cine puede trascender la pantalla para generar comunidad, visibilizar desigualdades y provocar diálogo sobre temas que afectan a toda la región, reafirmando su relevancia más allá de los galardones.