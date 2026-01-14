Los payadores del Festival de Diamante: "Contamos musicalizando lo que pasa con el jinete y el bagual"

En la sexta y última noche de la edición 54 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con los payadores Iván Ofteter y El Chano Izaguirre, quienes se sitúan en el sector El Mangrullo del campo Lisardo Gieco. Desde allí relatan lo que sucede en el campo de jineteada. "Intentamos llegarle al corazón a la gente", narraron.

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

En primer lugar, ambos se mostraron agradecidos con Elonce por la cobertura del evento. “Qué lindo que la imagen llegue a las personas que no pudieron venir”, sostuvieron.

En el caso de Ofteter hace 11 años que entró en El Mangrullo, "cumpliendo tareas como floreador, como payador, pero encargado del floreo". Sobre esto último, detalló: "Se trata de cantar lo que nos dicen los relatores sobre lo que pasa en el rodeo, con el bagual, con el jinete. En el relato nos transportan a lo sucedido y nosotros con nuestra métrica le arrimamos algo de picardía, al panorama del jinete”.

Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante 2026 - Payadores del festival

“Vinieron chicos de Salta, de Uruguay y es lindo cantarles una zamba o nombrarles a José Artigas. Tratamos de contar musicalizando lo que nos dicen los relatores sobre lo que pasa en el ruedo”, aseguró.

Por su parte, Izaguirre marcó: “Observamos el trabajo de nuestros compañeros en el campo de jineteada. Queremos que salga de la mejor manera posible, llegarle al corazón de la familia, llevarle todo lo que pasa en el Festival”.

El Chano Izaguirre

Iván Ofteter

“Estoy en este escenario y en el relato de la jineteada de este Festival desde 2009”, agregó.

“Queremos hacerle sentir el festival a la gente a través de la pantalla y la voz”, señaló.

Hacia el final de la entrevista regalaron una payada.