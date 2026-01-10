Melanie Hereñú fue elegida como la paisana de la edición 2026 del Festival de Diamante

La Elección de la Paisana 2026 se vivió con gran emoción durante la tercera noche del Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante. La ceremonia reunió a autoridades locales, miembros del jurado y decenas de familias que acompañaron a las jóvenes postulantes en este tradicional evento que celebra la cultura gaucha y el folclore argentino.

La velada comenzó con la entrega de obsequios y atributos por parte de la Municipalidad y la paisana saliente, Iara Ramírez, mientras los espectadores apreciaban los detalles de la organización y los arreglos florales. Cada participante mostró no solo su simpatía y belleza, sino también su conocimiento sobre las tradiciones y la identidad cultural de la región.

Una representante para todo un año

Tras un emotivo desfile y la evaluación del jurado, la joven Melanie Hereñú fue elegida como Paisana 2026, convirtiéndose en la nueva representante del festival durante todo el año. La proclamación fue recibida con aplausos y lágrimas de emoción por parte de su familia y amigos, quienes celebraron la distinción en un ambiente de alegría y orgullo local.

La elección no solo resalta la importancia de la figura de la paisana como embajadora de la cultura local, sino también la relevancia de promover las tradiciones rurales y la jineteada, un espectáculo emblemático de la región. Las postulantes debieron demostrar conocimientos sobre la historia gaucha y la vida del campo, elementos que forman parte del corazón del festival.

Foto: Municipalidad de Diamante.

Jineteada y folclore: tradición en acción

Posteriormente, el festival continuó con la jineteada de Basto, en la que los jinetes locales demostraron sus habilidades en un espectáculo lleno de destreza y tradición. La música, la danza y el desfile de tropillas completaron una noche que reafirma a Diamante como un epicentro del folclore y las tradiciones argentinas.