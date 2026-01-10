Con homenaje a Los Hermanos Cuestas, Sofi Drei se lució en el escenario de Diamante

En el marco de su presentación sobre el escenario del Campo Martín Fierro de la 54° edición del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, Sofi Drei deslumbró con canciones como "Yo soy de Paraná" apenas comenzar.

"Qué emoción es estar por primera vez en este escenario con la gira Conexión Litoral", señaló y destacó: "Ver esta tribuna me llena el alma. Este es el sueño que desde chiquita tuve, ver tantas caras conocidas desde el escenario".

Además, durante el espectáculo reversionó “Pretendo” de Atardeciendo Amaneceres; “El Cosechero”, de Mercedes Sosa; “Piel de cobre” de Marcos Pereyra; “De la paja a la laguna” de Los del Gualeyan.

Hacia el final de su presentación, que se extendió poco más de 25 minutos, Drei le hizo un homenaje a Pancita y a los Hermanos Cuestas con la icónica canción "Juan de Gualeyán".

Sofi Drei en Diamante

Acompañaron Federico Garita en acordeón; Emiliano Cabrera en piano; Charlie Richardín en batería; Lucas de la Canal en guitarra; Zoe Garita en bajo y Mateo Tano en guitarra y producción.

Por pedido del público, Sofi Drei cantó un último tema, “Todo el mundo a cantar” de Los Alonsitos.

“Muchas gracias por estar acá, por la oportunidad, estoy muy feliz por todo lo que se está dando. Que sea hasta la próxima”, cerró con lágrimas en los ojos.

Sofi Drei y su banda

"Venimos a traer nuestra juventud y entusiasmo defendiendo nuestro folklore”

En la previa del espectáculo y en diálogo con Elonce, Drei sostuvo: “Estoy con un staff de músicos increíbles, amigos jóvenes. Venimos a traer nuestra juventud y entusiasmo defendiendo nuestro folklore”.

En ese sentido, destacó: “Ya estoy con ganas de probar sonido y que arranque. Sé que me voy a quedar con un montón de ganas porque tenemos 25 minutos, que es lo estipulado para este tipo de festivales. Estuvimos trabajando en no pasarnos del tiempo, estamos muy ansiosos”.

Consultada sobre las expectativas del show que llegará a todos los rincones del país, a través de la difusión del canal público, Drei se mostró conmovida. “Estoy muy emocionada, todavía no me lo creo, estar pisando este escenario”, reconoció.