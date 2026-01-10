Con espíritu joven y chamamecero se desarrolla la tercera luna festivalera en Diamante

En el marco de la tercera noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, este sábado se vive una noche a puro folklore, chamamé y chamarrita sobre el escenario mayor del Campo Martín Fierro.

Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

Luego del clásico desfile de Agrupaciones Tradicionalistas y presentación de Tropillas Entabladas, se presentan artistas de nombre regional y nacional. A partir de las 20:00 estuvieron en el escenario Ballet Emoveré; seguido por Sofi Drei, la joven artista de 19 años oriunda del departamento Paraná.

Una vez cumplida la Elección de la Paisana Nacional, un certamen que destaca a las mujeres que representan la tradición de la zona, continúan sobre el escenario Canto del Alma, Jineteada de Bastos, Sergio Galleguillo; Diamante Baila; Adrián Maggi y Pablo Spinetti y Los del Tuyú.

Sofía Drei deslumbró con canciones como "Yo soy de Paraná";

"Qué emoción es estar por primera vez en este escenario con la gira Conexión Litoral", señaló y destacó: "Ver esta tribuna me llena el alma. Este es el sueño que desde chiquita tuve, ver tantas caras conocidas desde el escenario".

Sofi Drei

Sofi Drei

Sofi Drei

Hacia el final de su presentación, que se extendió poco más de 25 minutos, Drei le hizo un homenaje a Pancita y a los Hermanos Cuestas con la icónica canción "Juan de Gualeyán".

Cantos del Alma y su primera actuación en Diamante

Luego del show de Sofi Drei, fue el turno del conjunto salteño Canto del Alma que se destacó con canciones como “Soy Pescador” y “La Noche salteña”. En el repertorio se incluyó un tributo a Los Manseros Santiagueños con “Sinfonía Silvestre” y “Chacarera para mi voz”; al Chaqueño Palavecino con “Juan de la Calle”, “Culpable” , “Largos caminos me iré”, “La taleñita” y “Puerto Tirol”; “Chacarera del olvido” y “Piel Chaqueña”.

Canto del Alma

Canto del Alma

“Qué lindo, qué alegría y felicidad tenemos con los muchachos por venir por primera vez a compartir nuestros cantos desde Salta, cuna de cantores y poetas. Venimos con este canto popular en representación de todos los cantores que ha parido nuestra tierra, chalchaleros, fronterizos, Cantores del alba, Chaqueño, Voces de Orán y tantos otros que dejaron la bandera de nuestra música en lo alto”, remarcó el vocalista principal durante la presentación.

Cantos del Alma - Diamante

Y aseguró: “Somos jóvenes y soñadores y siempre hemos soñado con venir aquí a cantarles toda nuestra música y la música popular argentina”.

“Estamos emocionados, es la primera vez que venimos y en Salta este festival se ve muchísimo. Cuando los vemos soñamos con venir a tocar acá”, señalaron.

“Queremos regalarles una canción para el Litoral”, aseguraron antes de interpretar “Oración del Remanso” de Jorge Fandermole.

Canto del Alma

“Gracias por todo, los llevamos en el corazón y que viva el folklore”, manifestaron hacia el final para entonar “Pescador y guitarrero” de Horacio Guarany.

Cantos del Alma está compuesto por Agustín Narváez, Roberto Beto Zapiola, Alfredo Kili Llanos, Simón Ojeda y Alejandro Bebo Salazar.