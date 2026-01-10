"Venimos a traer juventud y entusiasmo, defendiendo nuestro folklore", afirmó la artista Sofía Drei

REDACCIÓN ELONCE
La joven y su staff musical se presentarán esta noche en el marco de la tercera noche del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Se mostró "emocionada y ansiosa" por cantar sobre el escenario del Campo Martín Fierro. "Ojalá que a la gente le guste, nos preparamos mucho", señaló.
La artista entrerriana Sofía Dreiszigacker, más conocida como Sofía Drei, dialogó con Elonce en la previa a su presentación en el 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. En ese sentido, señaló: “Estoy muy nerviosa, hacía mucho tiempo no sentía esto, estar en este escenario. El año pasado soñé con estar acá”.
Sobre el equipo que la acompaña, sostuvo: “Estoy con un staff de músicos increíbles, amigos jóvenes. Venimos a traer nuestra juventud y entusiasmo defendiendo nuestro folklore”.
En ese sentido, destacó: “Ya estoy con ganas de probar sonido y que arranque. Sé que me voy a quedar con un montón de ganas porque tenemos 25 minutos, que es lo estipulado para este tipo de festivales. Estuvimos trabajando en no pasarnos del tiempo, estamos muy ansiosos”.
Consultada sobre las expectativas del show que llegará a todos los rincones del país, a través de la difusión del canal público, Drei se mostró conmovida. “Estoy muy emocionada, todavía no me lo creo, estar pisando este escenario”, reconoció.
Las cábalas de la joven artista
Drei contó que la banda siempre “se mantiene junta”. En lo personal, destacó, su cábala es “pegar unos saltitos y descargar adrenalina”. “Siempre decimos que hay que darlo todo y disfrutar en el escenario”, indicó.
Sobre su presentación
Drei anticipó que junto a la banda harán un chamamé rasguido doble y enganchado de chamarrita en homenaje a Pancita y a los Hermanos Cuestas, “para regalarle a la gente”.
“Ojalá que a la gente le guste, nos preparamos un montón”, señaló.
Por último, se mostró agradecida con Elonce por el acompañamiento y apoyo.
Sobre Sofía Drei
La joven artista es oriunda del departamento Paraná y es autora de canciones como "La Canoa"; "El Cosechero"; "No Podemos Así"; "Por Entrerriano - La Ranchada" y "A la Abuela Emilia".
En su Instagram cosecha casi 6mil seguidores, mientras que en Youtube cuenta con repertorios de autoría propia y covers de temas como "Cuidado que te supero".
Cabe recordar que el 25 de junio pasado, Drei cantó en el marco de un nuevo aniversario de Paraná.