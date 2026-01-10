"Este festival es lo más grande y lindo que hay en jineteada", valoraron visitantes del Festival de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con jinetes y público del evento que hoy suma la tercera noche. Llegaron personas del interior de Santa Fe y de la provincia de Buenos Aires. "Lo que más me gustó fue el entrevero de tropillas", mencionó una joven entrerriana.
En el marco de la tercera noche del 54° Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, Elonce dialogó con algunas personas que disfrutan del patio gastronómico y de los espectáculos.
Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
Un visitante de Junín, provincia de Buenos Aires, señaló: “Vine a acompañar a un amigo. Me gusta más la jineteada, vengo hace siete años. Es un festival muy lindo. Anteriormente jineteaba pero tuve que abandonar porque no era para mí”.
Otra joven, oriunda de Rojas, provincia de Buenos Aires, destacó que “recorrió todo el pueblo y es muy lindo”. Mencionó que llegó el viernes y se queda hasta el lunes junto a su familia.
Facundo Faijó, de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, expresó: “Nos gusta venir al festival y a la jineteada. Hace siete años vengo y tuve la posibilidad de montar ayer en categoría Clina. Caímos pero nos queda el lunes".
Consultado por las emociones que se viven al jinetear, reconoció que "no da miedo pero adrenalina sí".
Elonce también dialogó con un vendedor del patio gastronómico, quien destacó que es un negocio familiar. Ofrecen milanesas de pollo, alitas, patitas y empanadas. “Lo que más sale es la milanesa”, remarcó el hombre.
José Pratula, de Tres Arroyos, Buenos Aires, comentó que “ha venido varias veces” a Diamante. "Somos jinetes, monté ayer y no saqué premio pero nos fue bien, en categoría Clina, compito de nuevo el lunes", explicó.
Ante la consulta por las posibles cábalas a las que pueda recurrir, mencionó que "son ocultas para que me funcionen". Otro compañero del jinete destacó “somos bastante creyentes”.
Entre el público, además, hay visitantes de María Grande, Capilla del Señor y de localidades del interior de Santa Fe.
"Hay mucha gente, vine con mis amigos, somos ocho y nos quedamos hasta el miércoles", explicó una joven de María Grande. "Lo que más me gustó fue el entrevero de tropillas", mencionó.
"La noche está espectacular, venimos de Esperanza, Santa Fe. Vine mucho tiempo a vender pilchas gauchas pero ahora vengo a disfrutar. Estamos esperando la jineteada", indicó otro hombre que asistió con su hija y su pareja.
"Tradición es todo esto, el folklore, venimos porque nos gusta la jineteada. Este festival es lo más grande y lindo que hay en jineteada. Hoy el espectáculo folklórico fue muy bueno pero lo que se vio en el campo de jineteada es lo mejor que tiene Entre Ríos", valoró.