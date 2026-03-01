Javier Milei anunció un paquete de reformas de 10 proyectos por mes durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso y confirmó que su gestión impulsa una transformación profunda del andamiaje institucional argentino. El presidente detalló ante la Asamblea Legislativa que presentará de manera “ininterrumpida” un total de 90 iniciativas a lo largo de nueve meses.

En su discurso, el mandatario sostuvo que “nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta” y remarcó que el objetivo es avanzar en “reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Argentina”. La estrategia oficial apunta a instalar una agenda legislativa intensa y sostenida en el tiempo.

“Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado”, afirmó Milei desde el recinto, donde oficialismo y oposición siguen con atención los anuncios.

Reformas estructurales y cambios de fondo

El Presidente aseguró que “es la hora de pensar como Nación y no solo como Gobierno” y planteó la necesidad de “abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo”. En ese marco, anticipa una revisión integral de normas clave que regulan la vida económica y política del país.

Javier Milei dio su discurso. Foto: Captura de video.

Entre las iniciativas mencionadas, enumeró una reforma del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial, además de modificaciones en el esquema impositivo y en el Código Aduanero. También adelanta un nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales, al que define como necesario para avanzar “lejos de prejuicios ambientalistas absurdos”.

El paquete incluye, además, cambios en el sistema electoral, incluso en lo referido a la forma en que se financian los partidos políticos, un punto que promete abrir un debate amplio en el ámbito parlamentario, postuló Ámbito.

Propiedad privada y rediseño institucional

Durante su exposición, Milei reafirma que la propiedad privada es la “piedra angular de toda la economía” y sostiene que su administración profundiza “en las reformas necesarias para salvaguardarla”. El oficialismo busca así consolidar un marco normativo alineado con su visión liberal.

El plan de enviar 10 proyectos por mes configura una hoja de ruta ambiciosa que exige acuerdos legislativos y negociaciones con distintos bloques. El Gobierno apuesta a sostener el impulso reformista a lo largo del año.