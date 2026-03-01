Denuncian por malos tratos a un intendente santafesino: su esposa lo acusó de intimidaciones y pidió protección

La esposa del intendente de Funes, Rolvider Antonio Santacroce, se presentó este sábado después del mediodía en la Comisaría 23 de la Policía de Santa Fe para denunciar a su marido por presuntos episodios de violencia verbal e intimidaciones en el ámbito familiar.

Según relató la mujer, médica de 51 años, el intendente “en reiteradas oportunidades se torna agresivo en forma verbal” hacia ella “sin motivo alguno por diferentes cuestiones domésticas” vinculadas a la convivencia. En su exposición manifestó que no quiere “sufrir más esos malos tratos e intimidaciones” y expresó su preocupación por el impacto en sus hijos de 14 años.

“Quiero proteger la integridad psicológica de ellos, como así también la mía. Es por ello que vine a dejar asentada esta situación y a realizar los trámites

correspondientes ante los poderes del Estado”, declaró ante las autoridades.

Reuniones en el quincho y temor por su seguridad

En su presentación, la denunciante también señaló que durante la semana el intendente hacía ingresar a un quincho de la vivienda familiar a “personas extrañas y personas conocidas” para ingerir alcohol hasta altas horas de la noche.

“Tengo mucho miedo por mi integridad y la de mis hijos, es por ello que cuando pasan estas cosas me encierro con llave en mi casa”, agregó. Además, afirmó que su esposo se habría llevado dinero en efectivo del hogar, perteneciente —según indicó— al fondo familiar.

De acuerdo a lo declarado por la mujer, el intendente ya se retiró del domicilio que compartían y ella pidió que no regrese.

Antecedente político en barrio privado

Rolvider Antonio Santacroce había sido noticia en octubre de 2024 al rechazar un proyecto impulsado por un grupo de vecinos del exclusivo Kentucky Club de Campo que proponía independizarse del municipio para dejar de pagar lo que consideraban “altas tasas”.

Entre los propietarios de viviendas en ese barrio se encuentra el futbolista Lionel Messi, además de otras figuras del deporte vinculadas a la región.

Funes es una ciudad ubicada a unos 20 kilómetros de Rosario, sobre la ruta nacional 9, y es reconocida como una de las localidades residenciales más elegidas del área metropolitana.