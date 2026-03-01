Detuvieron a un joven en Urdinarrain por amenazas y destrozos en un barrio

El joven de 21 años fue detenido en la madrugada del domingo en barrio San Agustín de Urdinarrain

Un joven de 21 años fue detenido en la madrugada del domingo en Urdinarrain, acusado de amenazar a vecinos y provocar destrozos en el barrio San Agustín.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría local alrededor de las 3.40 en la zona de calles Rocca y bulevar San Martín, luego de reiterados llamados que alertaban sobre la presencia de un individuo en actitud agresiva.

El detenido tiene 21 años

Al arribar, los efectivos observaron al joven —con el torso desnudo y en evidente estado de exaltación— generando disturbios frente a una vivienda ubicada en la esquina.

Amenazas y daños materiales

Según relató la propietaria del domicilio, una mujer de 45 años, el sujeto caminaba reiteradamente por la vereda y comenzó a insultar a las personas presentes. Cuando fue consultado por su conducta, reaccionó de manera más violenta: tomó un palo de leña y lanzó amenazas, asegurando que dañaría los vehículos estacionados en el lugar.

De acuerdo con el testimonio, también arrojó piedras y rompió un árbol de especie “pezuña de vaca” que había sido plantado recientemente frente a la casa, además de desafiar a los vecinos a pelear.

Ante la escalada de la situación, el joven fue reducido por el personal policial y trasladado en calidad de aprehendido a la Jefatura Departamental, con intervención del fiscal de Propiedad en turno.

Otro detenido en Urdinarrain por resistirse a la autoridad

Personal de la Comisaría Urdinarrain llevó adelante este sábado, alrededor de las 12:40 horas, la aprehensión de un hombre de 36 años en inmediaciones de calles Ramón E. Romero y Domínguez, en el marco de una causa por Resistencia a la Autoridad.

El procedimiento se inició a raíz de un llamado al servicio de emergencias 101 que alertaba sobre la presencia de un individuo merodeando en la zona de Podestá e Inchausti, ofreciendo elementos de dudosa procedencia.

De manera inmediata, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron localizar al sospechoso, quien se desplazaba a pie en actitud zigzagueante y portando un bolsón.

Al intentar identificarlo —teniendo en cuenta que momentos antes había sido denunciado por presuntas amenazas con arma blanca— el sujeto arrojó violentamente el bolso al suelo y adoptó una actitud hostil, manifestando que no sería trasladado.

Ante la resistencia opuesta, el personal procedió a su rápida reducción y posterior aprehensión. En el lugar se secuestraron diversos elementos para establecer su propiedad y procedencia, entre ellos un cuchillo. El hombre quedó a disposición de la justicia.