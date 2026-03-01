Detuvieron a un joven en Urdinarrain por amenazas y destrozos en un barrio

El acusado, de 21 años, fue aprehendido durante la madrugada tras protagonizar disturbios, insultar a vecinos y causar daños materiales frente a una vivienda en San Agustín.
Un joven de 21 años fue detenido en la madrugada del domingo en Urdinarrain, acusado de amenazar a vecinos y provocar destrozos en el barrio San Agustín.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría local alrededor de las 3.40 en la zona de calles Rocca y bulevar San Martín, luego de reiterados llamados que alertaban sobre la presencia de un individuo en actitud agresiva.
Al arribar, los efectivos observaron al joven —con el torso desnudo y en evidente estado de exaltación— generando disturbios frente a una vivienda ubicada en la esquina.
Amenazas y daños materiales
Según relató la propietaria del domicilio, una mujer de 45 años, el sujeto caminaba reiteradamente por la vereda y comenzó a insultar a las personas presentes. Cuando fue consultado por su conducta, reaccionó de manera más violenta: tomó un palo de leña y lanzó amenazas, asegurando que dañaría los vehículos estacionados en el lugar.
De acuerdo con el testimonio, también arrojó piedras y rompió un árbol de especie “pezuña de vaca” que había sido plantado recientemente frente a la casa, además de desafiar a los vecinos a pelear.
Ante la escalada de la situación, el joven fue reducido por el personal policial y trasladado en calidad de aprehendido a la Jefatura Departamental, con intervención del fiscal de Propiedad en turno.
Otro detenido en Urdinarrain por resistirse a la autoridad
Personal de la Comisaría Urdinarrain llevó adelante este sábado, alrededor de las 12:40 horas, la aprehensión de un hombre de 36 años en inmediaciones de calles Ramón E. Romero y Domínguez, en el marco de una causa por Resistencia a la Autoridad.
El procedimiento se inició a raíz de un llamado al servicio de emergencias 101 que alertaba sobre la presencia de un individuo merodeando en la zona de Podestá e Inchausti, ofreciendo elementos de dudosa procedencia.
De manera inmediata, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron localizar al sospechoso, quien se desplazaba a pie en actitud zigzagueante y portando un bolsón.
Al intentar identificarlo —teniendo en cuenta que momentos antes había sido denunciado por presuntas amenazas con arma blanca— el sujeto arrojó violentamente el bolso al suelo y adoptó una actitud hostil, manifestando que no sería trasladado.
Ante la resistencia opuesta, el personal procedió a su rápida reducción y posterior aprehensión. En el lugar se secuestraron diversos elementos para establecer su propiedad y procedencia, entre ellos un cuchillo. El hombre quedó a disposición de la justicia.