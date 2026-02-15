Allanamiento por narcomenudeo en Paraná: detenidos con “apellidos conocidos” en el ámbito del delito

Un allanamiento por microtráfico en la ciudad de Paraná culminó con tres detenidos y el secuestro de estupefacientes fraccionados para la venta. El procedimiento fue realizado en la tarde de la víspera por personal de la Policia de Entre Rios, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

La pesquisa estuvo a cargo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, que contó con la misión táctica del Cuerpo de Operaciones Especiales (C.O.E.) para concretar el ingreso al domicilio investigado. El operativo se desarrolló bajo directivas judiciales y con el acompañamiento permanente de la Unidad Fiscal especializada, encabezada por Santiago Alfieri, quien dispuso las medidas correspondientes.

Según se informó, el procedimiento arrojó resultados positivos y permitió avanzar sobre una línea investigativa vinculada a la comercialización de drogas al menudeo en la capital entrerriana.

Secuestro de droga y elementos de fraccionamiento

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron sustancias estupefacientes fraccionadas y acondicionadas para su comercialización, además de elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga. También fueron incautados teléfonos celulares y otros objetos considerados de interés para la causa.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos tres hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Entre los aprehendidos se encuentran dos personas con apellidos conocidos en el ámbito delictual vinculado a la comercialización de drogas, en concordancia con la línea investigativa trazada por los pesquisas.