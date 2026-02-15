Un BMW chocó contra un poste en Córdoba: dos jóvenes murieron y hay tres heridos críticos

Una tragedia vial sacudió a la ciudad de Córdoba en la madrugada de este domingo, cuando un auto BMW impactó violentamente contra un poste de hormigón de alta tensión y provocó la muerte de dos jóvenes de 23 años. El siniestro ocurrió en el barrio Villa Revol Anexo, en la esquina de avenida Cruz Roja Argentina y calle Los Incas.

Por causas que aún se investigan, el vehículo era conducido por un hombre mayor de edad que iba acompañado por otras cuatro personas —dos hombres y dos mujeres, una de ellas menor— cuando perdió el control y terminó incrustado contra la estructura de cemento. El impacto fue de tal magnitud que todos los ocupantes quedaron atrapados e inconscientes dentro del habitáculo, informó ElDocetv.

Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor y una de las acompañantes, ambos de 23 años, habían fallecido como consecuencia del choque. La escena evidenciaba la violencia del siniestro, con importantes daños en la parte frontal del rodado.

Rescate y traslado de los heridos

Efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía trabajaron intensamente para liberar a las personas que permanecían atrapadas entre los hierros retorcidos. Las tareas de rescate demandaron varios minutos debido a la complejidad del cuadro y al estado en que quedó el vehículo tras el impacto.

Posteriormente, un servicio de emergencias médicas confirmó los decesos en el lugar del hecho y dispuso el traslado inmediato de los tres sobrevivientes, quienes se encontraban en estado crítico. Los heridos fueron derivados a distintos centros de salud de la capital provincial.

Entre los establecimientos que recibieron a las víctimas se encuentran el Hospital San Roque, el Hospital Misericordia y el Hospital de Urgencias, donde permanecen internados con pronóstico reservado.

Investigación en curso

Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas que desencadenaron el siniestro fatal. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer la mecánica del choque y si existieron factores como exceso de velocidad u otras circunstancias que hayan influido en el desenlace fatal.