TC: Santero ganó con BMW, Agustín Martínez se subió al podio y Werner abandonó

El mendocino Julián Santero y el BMW M4 oficial se llevaron la carrera del Turismo Carretera en el autódromo de El Calafate. El entrerriano Agustín Martínez terminó tercero con el Ford Mustang. Werner y Canapino abandonaron la competencia.
El mendocino, que llevaba un año y medio sin ganar en Turismo Carretera, llevó al triunfo al M4 en su estreno en la categoría tras prevalecer en la disputa con el sorprendente debutante Nicolás Moscardini.
En el comienzo, Moscardini no pudo aguantar la punta por la presión de Juan Bautista De Benedictis y eso también lo aprovechó Santero para saltar a la vanguardia. Sin embargo, el despiste de Ignacio Faín generó el temprano ingreso del Auto de Seguridad, mientras que Lucas Valle fue a la zona de boxes.
Previo al relanzamiento, Moscardini tuvo que devolverle la posición a De Benedictis y cuando flameó la bandera verde, el de Necochea atacó a Santero, pero no pudo con el mendocino hasta que un problema en la caja de velocidades lo hizo abandonar. La prueba se neutralizó debido al fuerte golpe que protagonizaron Martín Serrano y Tomás Abdala, sumado a la deserción de Jeremías Olmedo.
Al frente
Santero se mantuvo al frente, escoltado por Moscardini y Castellano. En el nuevo reinicio, el representante de BMW desactivó el intento del platense y se acomodó al frente del pelotón. Por su parte, Marcos Landa se metió dentro del top diez después de relegar a Matías Rossi y Agustín Canapino avanzaba desde atrás para ingresar en el top 20.
Jeremías Scialchi tuvo que ir a los boxes por inconvenientes en la transmisión y la carrera sufrió una nueva pausa por el duro despiste de Joaquín Ochoa. Nicolás Bonelli entró a cambiar un neumático y volvió a la pista. Cuando se reanudó la prueba, un incidente múltiple que involucró a Agustín Canapino, Christian Ledesma, Andrés Jakos, Jorge Barrio y Emiliano Spataro. Además, Mariano Werner sufrió la rotura del motor.
En el relanzamiento, Santero volvió a contener el embate de Moscardini y el entrerriano Agustín Martínez dio cuenta de Castellano, mientras que Tobías Martínez no pudo con el crédito de Lobería. En tanto, Rodrigo Lugón cometió un exceso y perdió terreno; Santiago Álvarez también quedó a un costado de la pista.
Werner sufrió un problema y abandonó
Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate disputando la primera fecha de la temporada 2026. En la tarde del domingo, los pilotos salieron a pista para disputar la primera final del campeonato.
Tras el relanzamiento, Mariano Werner aceleró a toda velocidad y en la llegada a la curva, sufrió un problema en su auto y decidió tirarse al pasto para no afectar a sus rivales. Luego de ello, abandonó la carrera.
Triunfo con “un poco de suerte”
Con solvencia y apelando a su experiencia, Santero ganó por segunda vez en El Calafate y le dio la primera victoria a BMW, escoltado por Moscardini y Agustín Martínez. Más atrás arribaron Castellano, Tobías Martínez, José Manuel Urcera, Marcos Quijada, Landa, Rossi y Ricardo Risatti.
“Este triunfo es un poco impensado, más allá de que uno siempre tiene buenas expectativas. El auto funcionó relativamente bien, pero se nos dieron todas las cosas a favor, tanto ayer en la clasificación como hoy. En la Final tuve un poco de suerte, porque se pasaron los tres de adelante, hubo poco mérito mío…”, indicó Santero en Campeones.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.