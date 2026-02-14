Racing venció 2-0 a Banfield y suma su segunda victoria consecutiva

Racing logró un triunfo clave en el estadio Florencio Sola al derrotar 2-0 a Banfield por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. La Academia consiguió su segunda victoria consecutiva y empieza a recuperar terreno luego de un inicio marcado por tres derrotas seguidas.

El equipo dirigido por Gustavo Costa mostró mayor solidez en momentos determinantes del partido y aprovechó sus oportunidades para inclinar la balanza a su favor en el sur bonaerense.

Un primer tiempo determinante

El encuentro comenzó con un Banfield más activo, que incluso logró convertir a través de Nacho Pais, aunque el tanto fue anulado por posición adelantada tras la intervención de Danilo Arboleda que obstaculizaba la visión del arquero Facundo Cambeses.

Con el correr de los minutos, Racing se acomodó y encontró la ventaja a los 27 minutos del primer tiempo. Luego de un tiro de esquina, la pelota quedó suelta en el área y Marco Di Césare, de media vuelta, rompió el cero para poner en ventaja a la visita.

Racing sumó su segunda victoria. Foto: TyC Sports.

Antes del descanso, una mano de Tiziano Perrotta dentro del área fue sancionada como penal por el árbitro Pablo Dóvalo. Desde los doce pasos, Adrián “Maravilla” Martínez definió con precisión y estiró la diferencia para la Academia.

Control y recuperación anímica

En el complemento, el desarrollo fue más equilibrado, aunque sin sobresaltos para el conjunto visitante. Banfield intentó descontar con pelotas detenidas y aproximaciones aisladas, pero Racing mantuvo el orden defensivo y administró la ventaja.

Con esta victoria, el conjunto de Avellaneda comienza a dejar atrás la irregularidad que marcó el cierre de 2025 y el arranque del nuevo torneo. El triunfo en el Sur no solo suma tres puntos, sino que aporta tranquilidad en un contexto que había generado preocupación.