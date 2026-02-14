Rowing lanzó una iniciativa en la costanera para sumar chicos al hockey sobre patines

El club Rowing salió a la plaza Le Petit Pisant, en plena costanera de Paraná, con una iniciativa concreta: atraer a más chicos y chicas al hockey sobre patines. La actividad forma parte de una estrategia de la subcomisión de la disciplina para fortalecer la base formativa y garantizar la continuidad del deporte en las categorías juveniles.

Con patines, palos y bochas disponibles para quienes quisieran probar, profesores y jugadoras dialogaron con las familias que se acercaron al espacio público. Cristian, integrante del equipo de entrenadores, explicó a Elonce el objetivo de la propuesta. “La idea es iniciar el año incluyendo más niños y niñas en el club, porque siempre es necesario tener una base en este deporte. Los chicos crecen y pasan de categoría, y es importante sostener el nivel”, señaló.

Desde los cuatro años y con modalidad lúdica

La escuelita está orientada a niños desde los cuatro años, aunque incluso hay pequeños de tres que ya participan. Cristian destacó que el proceso de aprendizaje es progresivo. “Es un deporte con una curva de aprendizaje compleja. Primero tienen que aprender a patinar y después recién empezar con el palo y la bocha. Por eso es mejor que empiecen de chiquitos”, explicó.

Demostración de Hockey sobre patines de Rowing en la Costanera. Foto: Elonce.

El entrenador remarcó que el enfoque es principalmente recreativo en la etapa inicial. “Los nenes vienen a aprender jugando. La enseñanza es muy lúdica porque es la forma en la que incorporan los movimientos y la coordinación”, indicó.

Mes a prueba y préstamo de materiales

María Elena, otra de las responsables de la disciplina, detalló que este año ampliaron días y horarios debido al crecimiento del padrón, que ronda los 50 chicos. “Vamos a trabajar lunes y miércoles de 16 a 17 y martes y jueves de 17 a 18 para la escuelita infantil. También tenemos escuelita de adultos miércoles y viernes por la noche”, precisó.

Además, explicó que el primer mes es completamente gratuito. “No se cobra inscripción ni cuota. Es un mes a prueba. Prestamos patines extensibles, palos y bochas para que todos puedan empezar en igualdad de condiciones”, sostuvo.

Demostración de Hockey sobre patines de Rowing en la Costanera. Foto: Elonce.

Desde el club también señalaron que buscan incentivar la participación de varones. “Estamos teniendo carencia de chicos varones en el hockey sobre ruedas. Es un deporte abierto para todos, no es exclusivo de nenas”, remarcó María Elena.

Formación deportiva y valores

Clari, jugadora juvenil y monitora, valoró la experiencia de acompañar a los más pequeños. “Me gusta mucho trabajar con los nenes. Como me gusta tanto el hockey, quise enseñar para que sigan adelante”, contó.

Cristian subrayó los beneficios integrales del deporte. “Desarrolla coordinación, movilidad y concentración. Pero lo más importante es el grupo y la parte humana. Eso es lo que te deja el deporte”, afirmó.

Con esta iniciativa en la costanera, Rowing busca acercar el hockey sobre ruedas a más familias y consolidar una disciplina que, paso a paso, sigue creciendo en la ciudad.